007, Christopher Nolan conferma l'intenzione di voler girare un film di James Bond

Di Federico Boni martedì 11 luglio 2017

Christopher Nolan apre ad una futura regia targata James Bond.

Bond 25 è ancora alla ricerca di un regista, dopo aver ufficialmente perso Sam Mendes, ma difficilmente sarà Christopher Nolan a prenderne le redini. Il regista di Interstellar ed Inception, a breve in sala con Dunkirk, ha infatti confessato a Playboy l'intenzione di voler girare un film sul più celebre agente segreto della storia del Cinema. Ma non ora.

'Un film di James Bond? Certamente. In questi anni ho parlato con i produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson. Amo profondamente il personaggio e mi appassiona vedere ogni volta come viene sviluppato. Forse un giorno troveremo un modo per lavorare insieme, ma dovrà essere necessario, non so se mi spiego. C'è bisogno di una reinvenzione del personaggio, e al momento mi pare che se la stiano cavando alla grande'.

Bond 25, Tom Hardy sogna Christopher Nolan Tom Hardy sogna di diventare James Bond con Christopher Nolan alla regia.

Considerando i rumor che vorrebbero Daniel Craig per una 5° e ultima volta negli abiti di Bond, è quindi facile immaginare che Nolan possa 'saltare' un altro giro. Il suo ingresso nel mondo 007 potrebbe divenire realtà con Bond 26, quando lo smoking dell'agente segreto dovrà per forza di cose passare ad altri e il personaggio dovrà inevitabilmente andare incontro ad una 'reinvenzione'. Come da lui agognato.