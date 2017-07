Ritorno al futuro: fan scopre "easter egg" perduto

Di Pietro Ferraro martedì 11 luglio 2017

A 27 anni dall'uscita di "Ritorno al futuro 3", un fan scova un easter egg passato inosservato.

Nel 2015 l'effetto nostalgia del classico Ritorno al futuro ha toccato il suo apice, dato che era l'anno in cui Doc Brown in Ritorno la futuro 2 salva i figli di Marty e ripara la linea temporale. Oggi vi riportiamo la notizia di uno dei fan più sfegatati della saga che ha scoperto un "easter egg" che è passato per lo più inosservato negli ultimi 27 anni. Mentre alcuni lo hanno probabilmente visto, non è mai stato ben documentato, almeno fino ad ora.

Ritorno al futuro compie 30 anni: curiosità, colonna sonora e video del cult di Robert Zemeckis Blogo festeggia i 30 anni del cult anni '80 con Michael J. Fox.

I tre film di Ritorno al futuro sono pieni di "easter egg", il regista Robert Zemeckis ne ha nascosti talmente tanti che ancora oggi alcuni non sono stati scoperti. E' il caso di una maschera da bandito utilizzata da Doc Brown durante la scena del dirottamento del treno in Ritorno al futuro 3. Un fan ha notato qualcosa di abbastanza familiare in questo straccio che copre il viso di Doc, condividendolo su un post pubblicato su Reddit.

Questo easter egg è in realtà un easter egg all'interno di un easter egg che riporta a Ritorno al futuro 2. Quando Doc e Marty viaggiano nel tempo fino all'anno 2015, si vede Doc indossare una camicia futuristica piuttosto adatta alla sua personalità eccentrica. Questa camicia fa anche presagire quello che dovrà venire nel capitolo finale a tema western. Mentre discute le ramificazioni dell'interagire con vari individui nel futuro e su come ciò contribuirà a disturbare il continuum spazio-temporale, Doc indossa una fumettosa e colorata camicia con stampati su uno sfondo giallo, cavalli che galoppano fianco a fianco e un treno che sbuffa fumo. Uno scenario piuttosto familiare vero?

Ad una prima occhiata la bolgia di colori e disegni della camicia non rende facile distinguere le immagini e soprattutto è davvero difficile collegarli al capitolo finale di Ritorno al futuro. Ma lo scienziato Doc Brown e un mago del "riciclo" e non spreca mai materiale, così ritroveremo la camicia trasformata in una maschera da bandito che Emmett porta sul suo viso quando lui e Marty assaltano il treno. Nella stessa scena Marty indossa invece una sciarpa grigio scuro.

Il fan dalla vista aguzza fa notare che questo easter egg è veramente un grande spoiler, anni prima che gli spoiler diventassero la normalità.

La camicia raffigura un treno e due cavalli, tutti mezzi di trasporto che hanno aiutato Marty a tornare nel 1985. Un bonus è che le immagini puntano a sinistra o ad ovest su una mappa standard.

Nei momenti finali di Ritorno al futuro 3, Doc e Marty montano a cavallo e si vedono galoppare fianco a fianco verso il treno che devono fermare.