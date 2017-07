The Hatred: trailer e poster dell'horror sovrannaturale con Andrew Divoff e David Naughton

Di Pietro Ferraro martedì 11 luglio 2017

The Hatred: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Michael G. Kehoe.

Bloody Disgusting ci segnala trailer e poster di The Hatred, l'horror sovrannaturale in uscita negli States in DVD e Blu-ray il 12 settembre da Anchor Bay Entertainment.

Interpretato da Andrew Divoff, il malvagio "Djinn" dei film horror Wishmaster - Il signore dei desideri e David Naughton indimenticabile protagonista "maledetto" di Un lupo mannaro americano a Londra, il film si concentra su un gruppo di giovani donne tormentate da una forza sinistra ignare che la casa in cui si apprestano a trascorrere la notte ha un passato oscuro.

Il film è scritto e diretto da Michael G. Kehoe (Dominion, The Art of a Bullet).





I peccati del passato tornano a terrorizzare il presente in questo horror da uno dei produttori di "Halloween". Quando la graziosa e recentemente laureata al college Regan si reca a casa di una famiglia per fare da babysitter alla loro figlia per il fine settimana, lei invita le sue tre migliori amiche a farle compagnia. Ciò che inizia come fuga fra ragazze diventa un viaggio all'inferno, quando le giovani scoprono che la casa è infestata da una storia scura e violenta che coinvolge un nazista (Andrew Divoff), sua figlia e un antico artefatto che si nutre di paura.

Il cast è completato da Sarah Davenport, Darby Walker, Gabrielle Bourne, Bayley Corman, Alisha Wainwright, Amanda Wyss e Shae Smolik.