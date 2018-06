La Settima Musa: trailer italiano dell'horror di Jaume Balagueró

Di Pietro Ferraro martedì 19 giugno 2018

La settima musa: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Jaume Balagueró nei cinema italiani dal 22 agosto 2018.

Adler Entertainment ha reso disponibili trailer italiano e locandina ufficiale di La Settima Musa, l’horror del regista spagnolo Jaume Balaguerò, regista di Darkness, Fragile - A Ghost Story e [REC1], il franchise spagnolo più redditizia di sempre.

"La Settima Musa", nei cinema italiani dal 22 agosto, è l’adattamento cinematografico del romanzo bestseller “La dama numero tredici” di José Carlos Somoza: questa rivisitazione cinematografica mescola intrigo e mistero in una serie di crimini irrisolti che solo un uomo, segnato dal suo dramma personale, sarà capace di risolvere, il professor Samuel Solomon (interpretato da Elliot Cowan). Con La settima musa, Jaume Balaguerò offre ancora una volta il suo originale punto di vista sul genere horror e la sua visione sofisticata ed elegante di questo mondo fantastico, in cui i concetti di bellezza e amore vengono trasformati in qualcosa di minaccioso e terrificante.





Può qualcosa di così bello come l’arte essere fonte di tanto dolore? Samuel Solomon, un professore di letteratura, non lavora ormai da un anno dopo la tragica morte della sua ragazza; ha infatti un incubo ricorrente in cui una donna viene brutalmente uccisa durante un rituale. Improvvisamente, la stessa donna che gli appare in sogno viene trovata morta in circostanze strane. Samuel riesce a intrufolarsi sul luogo dell’omicidio dove incontra una ragazza, Rachel, che ha avuto il suo identico sogno. Insieme cercheranno di fare di tutto per conoscere l’identità della misteriosa donna uccisa e scopriranno un mondo terrificante controllato da figure che nei secoli hanno ispirato gli artisti: le Muse.

NOTE DI REGIA

La prima volta che ho letto il libro che ha ispirato questo progetto sapevo di aver trovato qualcosa di molto speciale. Non capita spesso di ritrovarsi a leggere un racconto così bello, terrificante e allo stesso tempo affascinante. Non avevo mai pensato alla figura della musa come qualcosa di minaccioso o che la bellezza e la poesia potessero avere un aspetto pericoloso, abietto, nascondendo nelle parole e nei versi l’orrore. Il modo in cui questi elementi sono così legati insieme con cura crea un intrigo talmente misterioso da essere quasi ipnotico… tenere il lettore sulle spine fino all’ultima pagina, mantenendo alta la tensione, scena dopo scena, in un vortice di paura profondamente inquietante. In quel romanzo tutto è singolare e spaventoso, bello eppure così terribile, una storia originale e inaspettata. Ho iniziato a lasciar correre la mia immaginazione. Stavo già iniziando a concepire il film, un gioiello terrificante per gli spettatori e così l’orrore di quelle pagine ha preso vita sullo schermo.





Muse: trailer e poster del film horror di Jaume Balagueró

Il sito Bloody Disgusting segnala trailer e poster di Muse, nona regia per lo spagnolo Jaume Balagueró (REC, Darkness, Fragile), scritto dallo stesso Balagueró con Fernando Navarro e tratto dal romanzo "Lady No. 13" di Jose Carlos Somoza.

l'horror sovrannaturale di Filmax, interpretato da Christopher Lloyd, Joanne Whalley, Elliot Cowan, Franka Potente, Ana Ularu, Manuela Vellés e Leonor Watling, è stato filmato per 9 settimane in Irlanda, Belgio e Spagna dove uscirà il 1° dicembre 2017.