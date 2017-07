Muse: trailer e poster del thriller sovrannaturale di Jaume Balagueró

Il sito Bloody Disgusting segnala trailer e poster di Muse, nona regia per lo spagnolo Jaume Balagueró (REC, Darkness, Fragile), scritto dallo stesso Balagueró con Fernando Navarro e tratto dal romanzo "Lady No. 13" di Jose Carlos Somoza.

Il thriller sovrannaturale di Filmax, interpretato da Christopher Lloyd, Joanne Whalley, Elliot Cowan, Franka Potente, Ana Ularu, Manuela Vellés e Leonor Watling, è stato filmato per 9 settimane in Irlanda, Belgio e Spagna dove uscirà il 1° dicembre 2017.

Samuel un professore di letteratura all'Università apprende della morte tragica e inaspettata della sua fidanzata. Da allora soffre di un incubo ricorrente in cui una donna viene brutalmente assassinata in uno strano rituale. Quando la stessa donna che si presenta ogni notte nei suoi sogni viene trovata morta in circostanze identiche, Samuel si reca sulla scena del crimine per indagare. Là incontra Rachel, una giovane donna che non sa nulla, ma afferma di aver sognato anche lei l'omicidio. Insieme faranno ogni sforzo per scoprire l'identità della donna misteriosa, immergendosi in un mondo oscuro governato dalle muse che hanno ispirato i poeti di ogni epoca.