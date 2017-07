The War - Il pianeta delle scimmie: le nuove figures Funko Pop!

Di Pietro Ferraro martedì 11 luglio 2017

Il 13 luglio debutta nei cinema italiani "The War - Il pianeta delle scimmie" e Blogo vi propone le nuove figures FUNKO dedicata al sequel di Matt Reeves.

Il 13 luglio Cesare entra in guerra contro gli umani in The War - Il pianeta delle scimmie, sequel di Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie, ancora una volta diretto da Matt Reeves.

The War - Il pianeta delle scimmie: recensione in anteprima Matt Reeves dirige l'ultimo atto della trilogia. Leggete la nostra recensione di The War - Il pianeta delle scimmie

Cesare e il suo popolo di scimmie sono costretti a battersi contro un esercito di esseri umani guidati dal crudele Colonnello (Woody Harrelson). Le scimmie subiscono grosse perdite e Cesare comincia a meditare vendetta.

Per i patiti delle figures FUNKO e della fumettosa linea POP! arrivano tre nuove figures dedicate all'imminente The War - Il pianeta delle scimmie che ritraggono un minaccioso Cesare armato di fucile, la logorroica scimmia fuggita da uno zoo denominata "Bad Ape", che fornirà a Cesare l'ubicazione della struttura militare del Colonnello e infine una figure di Maurice, l'orango "letterato" e consigliere di Cesare, sarà lui ad insistere affinchè Cesare accolga nella tribù la giovane Nova, una ragazzina orfana che risveglierà l'empatia di Cesare per gli esseri umani visti sempre di più come nemici da abbattere.

Le figures alte circa 7 centimetri sono disponibili su Amazon.