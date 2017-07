The War - Il pianeta delle scimmie: la colonna sonora del film

Di Pietro Ferraro mercoledì 12 luglio 2017

The War - Il pianeta delle scimmie debutta nei cinema italiani il 13 luglio e Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale del sequel di Matt Reeves.

Il 13 luglio proseguono le avventure di Cesare nei film "reboot" della saga "Il pianeta delle scimmie" con il terzo film The War - Il pianeta delle scimmie diretto da Matt Reeves e interpretato da Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Amiah Miller, Karin Konoval e Terry Notary.

In questo terzo capitolo Cesare e le sue scimmie sono costrette a entrare in conflitto contro un esercito di umani guidati da uno spietato Colonnello. Le scimmie subiranno gravi e dolorose perdite che porteranno Cesare a confrontarsi con i suoi istinti più cupi e bestiali e a partire per un viaggio di esplorazione nel tentativo di vendicare la sua razza. Quando il suo cammino di ricerca lo porterà faccia a faccia con il Colonnello, si scatenerà una battaglia epica che determinerà le sorti delle rispettive specie e il futuro del pianeta.

Le musiche opriginali del film sono state affidate al vincitore del premio Oscar Michael Giacchino (Up, Star Trek, Jurassic World, Rogue One, Gli Incredibili, Lost, Spider-Man: Homecoming, Doctor Strange) che ha precedentemente musicato Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie del 2014.

TRACK LISTINGS

1. Apes' Past is Prologue (10:54)

2. Assault of the Earth (5:29)

3. Exodus Wounds (4:23)

4. The Posse Polonaise (1:40)

5. The Bad Ape Bagatelle (1:14)

6. Don't Luca Now (3:54)

7. Koba Dependent (2:55)

8. The Ecstasy of the Bold (1:57)

9. Apes Together Strong (7:12)

10. A Tide in the Affairs of Apes (5:32)

11. Planet of the Escapes (2:43)

12. The Hating Game (2:05)

13. A Man Named Suicide (5:32)

14. More Red Than Alive (2:41)

15. Migration (2:04)

16. Paradise Found (5:36)

17. End Credits (9:31)