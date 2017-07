Stasera in tv: "Twister" su Rete 4

Di Pietro Ferraro mercoledì 12 luglio 2017

Rete 4 stasera propone "Twister", film d'azione del 1996 diretto da Jan de Bont e interpretato da Helen Hunt, Bill Paxton, Cary Elwes, Jami Gertz e Philip Seymour Hoffman.





Cast e personaggi

Helen Hunt: Dr. JoAnne "Jo" Thornton-Harding

Bill Paxton: William Harding

Cary Elwes: Dr. Jonas Miller

Jami Gertz: Dr. Melissa Reeves

Philip Seymour Hoffman: Dustin Davis

Lois Smith: Meg Greene

Alan Ruck: Robert "Rabbit" Nurick

Sean Whalen: Allan Sanders

Scott Thomson: Jason "Preacher" Rowe

Todd Field: Tim "Beltzer" Lewis

Joey Slotnick: Joey

Wendle Josepher: Haynes

Jeremy Davies: Laurence

Zach Grenier: Eddie

Gregory Sporleder: Willie

Doppiatori italiani

Roberta Greganti: Dr. JoAnne "Jo" Thornton-Harding

Enrico Di Troia: William Harding

Danilo De Girolamo: Dr. Jonas Miller

Paola Valentini: Dr. Melissa Reeves

Pasquale Anselmo: Dustin Davis

Cristina Grado: Meg Greene

Oreste Baldini: Robert "Rabbit" Nurick

Maurizio Romano: Laurence





La trama

Bill Harding (Bill Paxton) sta cercando di ottenere che la moglie Jo (Helen Hunt), metereologa e cacciatrice di tornado, firmi i documenti del divorzio per poter sposare la sua fidanzata Melissa (Jami Gertz). Ma Madre Natura, sotto forma di una serie di tempeste intense che attraversano l'Oklahoma, ha altri piani. Presto i tre si uniranno alla squadra di cacciatori di tempeste mentre cercano di piazzare un dispositivo di misurazione rivoluzionario nel cuore di diversi tornado estremamente violenti.





Il nostro commento

Il regista Jan De Bont, all'epoca reduce dal sucesso dell'action Speed, mette in scena un mirabolante disaster-movie che lascia ampio spazio ai personaggi che non si lasciano fagocitare dagli effetti spociali davvero realistici, che avrebbero vinto l'Oscar a mani basse se quell'anno non ci fosse stato Independence Day, altro disaster-movie stavolta in formato kolossal fantascientifico. Twister diverte, coinvolge e punta su una suspense in crescendo amplificata dalla sincopata "caccia" ai tornado, insomma un "evergreen" del filone catastrofico che regge davvero bene al trascorrere degli anni.





Curiosità



Il film è stato candidato a 2 Premi Oscar (Miglior sonoro e Migliori effetti speciali). Quell'anno per gli effetti speciali vinse Independence Day.



Il film ha vinto un Razzie Award per il Peggior film con un incasso oltre i 100 milioni di dollari.



Le riprese in Oklahoma sono state brevemente ritardate a causa dell'attacco terroristico dell'edificio federale Alfred P. Murrah a Oklahoma City, il 19 aprile 1995. Gran parte della troupe si è recata sul sito per aiutare i soccorsi.



E' il primo film pubblicato su DVD.



Una registrazione del gemito di un cammello è stata rallentata e usata come suono del tornado.



(A circa 42 minuti) Secondo il libro sulla produzione del film, la mucca in CG sollevata dai tornado gemelli era originariamente una zebra in CG del film Jumanji (1995).



Dopo la morte di Bill Paxton, Spotter Network ha coreografato 200 cacciatori di tempeste per formare le lettere "BP" con i loro blip sui tracciatori GPS in un display radar per onorare l'attore. Questo tipo di omaggio era stato realizzato solo cinque volte in precedenza e la prima volta ad essere realizzato per qualcuno che non fosse un cacciatore di tempeste.



Secondo una leggenda urbana, un tornado ha colpito un cinema drive-in a Stoney Creek, Ontario, mentre questo film si stava girando. In realtà, un tornado ha colpito un drive-in a Thorold, Ontario, il 20 maggio 1996, danneggiando uno schermo. Il film non si stava girando quando il tornado ha colpito, ma era programmato per essere proiettato quella sera.



Un motore jet di un Boeing 707 è stato utilizzato per generare vento in alcune scene.



Il dispositivo utilizzato nel film e soprannominato "Dorothy" è un omaggio al vero dispositivo che i cacciatori di tornado cercano di posizionare sui percorsi dei tornado denominato "T.O.T.O.".



Sia Joss Whedon che Steven Zaillian sono stati ingaggiati per una revisione della sceenggiatura ad un costo di 100.000 dollari a settimana.



Helen Hunt è stata ferita alla testa durante la ripresa della scena in cui il camion attraversa il campo di mais.



Per dare al cielo sullo sfondo un aspetto tempestoso, le sequenze con i furgoni dovevano essere inondate con illuminazione ad alta intensità per creare il giusto contrasto. Di conseguenza, Helen Hunt e Bill Paxton hanno subito delle micro-bruciature della retina per gran parte delle riprese.



Il film è stato girato in 95 giorni.



Jan de Bont ha ricordato l'enorme difficoltà nel realizzare la sequenza della grandinata. La troupe non riusciva a trovare blocchi di ghiaccio abbastanza grandi in Oklahoma per la macchina della grandine. Hanno finito per trovarli in altri stati e alcuni sono stati ottenuti dalla Burlington Ice Company a Burlington, Iowa. Speciali blocchi di ghiaccio sono stati realizzati versando del latte con l'acqua, in modo che la grandine avrebbe avuto una migliore resa visiva sulla pellicola.



Michael Crichton e sua moglie Anne-Marie Martin sono stati pagati 2 milioni di dollari per la loro sceneggiatura.



Tom Hanks era la scelta originale per il ruolo di Bill Harding. Hanks ha anche accettato brevemente il ruolo e letto alcune pagine dello script con il cast prima di abbandonare. I finalisti per il ruolo sono stati Kurt Russell e Bill Paxton.



Il personaggio di Lois Smith sta leggendo l'Inferno di Dante Alighieri quando il tornado colpisce Wakita. L'opera presenta anche un tornado nel secondo cerchio dell'Inferno che punisce le persone governate dalla lussuria.



Il nome sull'autocisterna che allontana il pick-up di Bill dall'albero è "Benthic Petroleum", la stessa compagnia petrolifera per cui lavora l'equipaggio di Ed Harris in The Abyss (1989).



Nella città di Wakita, location del film, l'edificio che i protagonisti utilizzavano per prepararsi alle riprese è stato trasformato in un museo per il film in cui si può trovare in mostra "Dorothy" e molti altri oggetti di scena.



Il direttore della fotografia originale era Don Burgess (meglio conosciuto per le sue collaborazioni con Robert Zemeckis), ma lui e molti altri membri della troupe hanno abbandonato il set a metà riprese dopo una serie di scontri con il regista Jan de Bont.



(A circa 59 minuti) Uno dei personaggi guarda lo schermo del loro computer meteo e urla "Non è la luna, è una stazione spaziale!" Questa è la battuta di Obi-Wan Kenobi quando lui, Luke, Han e Chewbacca scoprono per la prima volta la "Morte Nera".



(A circa 1h e 35 minuti) Subito dopo che Bill e Jo escono dalla casa rovesciata, l'orsacchiotto che colpisce il suo camion è realizzato in CG.



Garth Brooks ha rifiutato il ruolo di Dustin Davis.



Jan de Bont che è vegetariano ha dichiarato di odiare la ripresa della scena nella casa di zia Meg quando tutti mangiano uova e bistecca.



Helen Hunt aveva precedentemente sostenuto un provino per il ruolo della dottoressa Ellie Sattler in Jurassic Park (1993). Il ruolo andò a Laura Dern che a sua volta è stata considerata per il ruolo della dottoressa Jo Harding in questo film.



Il nome "Dorothy" e l'immagine sul lato del dispositivo sono un omaggio a Judy Garland nel ruolo di Dorothy Gale in Il mago di Oz (1939).



In un incontro pubblico ad una proiezione del film, Bill Paxton ha dichiarato di aver incontrato il produttore esecutivo Steven Spielberg solo un anno e mezzo dopo aver finito il film. Ha detto che Spielberg lo ha salutato con: "Grazie per aver fatto un sacco di soldi".



Il film proiettato durante la scena del drive-in è Shining (1980), diretto da Stanley Kubrick.



Ci sono un totale di otto tornado nel film.



Il film costato 92 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 495.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Mark Mancina (Bad Boys, Con Air, Speed 2).

Jan de Bont è un fan della cantante Tori Amos e ha voluto includere alcuni dei suoi brani nel film.

La canzone che si può ascoltare dall'altoparlante esterno del bus di Dusty mentre sta lasciano la tavola calda è "Child In Time" dei Deep Purple .

Una delle canzoni della colonna sonora del film, "How" di Lisa Loeb, si trova anche nella colonna sonora del film Jack Frost (1998) con Michael Keaton.



Le canzoni dei film:

1. Humans Being - Van Halen

2. Virtual Reality - Rusted Root

3. Talula [BT's Tornado Mix] - Tori Amos

4. Moments Like This - Alison Krause & Union Station

5. Darling Pretty - Mark Knopfler

6. Miss This - Soul Asylum

7. Broken - Belly

8. Love Affair - K. D. Lang

9. How - Lisa Loeb & Nine Stories

10. Melancholy Mechanics - Red Hot Chili Peppers

11. Long Way Down [Remix6] - The Goo Goo Dolls

12. No One Needs To Know - Shania Twain

13. Twisted - Stevie Nicks & Lindsey Buckingham

14. Respect The Wind - Edward And Alex Van Halen

Le musiche originali del film:

1. Wheatfield

2. Where's My Truck?

3. Futility

4. Downdraft

5. Drive In

6. The Big Suck

7. Going Green

8. Sculptures

9. Cow

10. Ditch

11. Wakita

12. Bob's Road

13. We're Almost There

14. Dorothy IV

15. Mobile Home

16. God's Finger

17. William Tell Overture/ Oklahoma Medley - Todd Field, Wendle Joesepher

18. End Title/ Respect The Wind - Edward VanHalen, Alex VanHalen

Per ascoltare la colonna sonora integrale clicca QUI.