Mad Max, Charlize Theron amerebbe un prequel su Furiosa

Di Federico Boni mercoledì 12 luglio 2017

Vedremo mai un prequel di Mad Max interamente dedicato a Furiosa? Charlize Theron se lo augura di cuore.

A breve in sala con l'elettrizzante Atomica Bionda, Charlize Theron, sempre più eroina action, è tornata a parlare di Mad Max e della sua mitologica Furiosa. Tutto tace sugli eventuali sequel del film di George Miller, con la diva australiana, inizialmente restia a tornare negli abiti della co-protagonista di Fury Road, ora entusiasta di poter bissare. A riportarlo Variety.

'Mi piacerebbe. "C'erano tre sceneggiature, scritte come prequel per i personaggi di Max e Furiosa. Ma alla fine della fiera è George Miller l'anima del progetto. Credo che la Warner Bros. lo sappia. Noi tutti stiamo aspettando che ci mostri la via'.

E da parte di Miller, per ora, tutto tace. Vinti sei Oscar e incassati 378,858,340 dollari, Fury Road attende come il Messia una mossa dal suo unico padre, con la Theron e Tom Hardy pronti a riprendere per i capelli i rispettivi ruoli. Nel cast del primo capitolo anche Nicholas Hoult, Hugh Keays-Byrne, Nathan Jones, Zoe Kravitz, Riley Keough e Rosie Huntington-Whiteley.

.