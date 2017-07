Suicide Squad 2, Jaume Collet-Serra favorito per la regia

Di Federico Boni mercoledì 12 luglio 2017

Niente Mel Gibson per la regia di Suicide Squad 2.

Suicide Squad 2, Mel Gibson alla regia? La Warner vuole Mel Gibson per la regia di Suicide Squad 2. In casa Warner si lavora duro sul sequel di Suicide Squad, visti i 745,600,054 dollari sorprendentemente incassati dal primo capitolo. Perso David Ayer, che si occuperà dello spin-off al femminile, il cinecomic è alla ricerca di un nuovo regista, con Jaume Collet-Serra in pole position. Parola dell'Hollywood Reporter.

D'altronde Serra ha celebri collaborazioni con la Warner alle spalle, da Non-Stop a Run All Night, passando per Unknown e l'imminente The Commuter. Persa l'ipotesi Mel Gibson, ventilata mesi e mesi fa, Suicide Squad 2 potrebbe finire tra le sue braccia.

Via alle riprese ad inizio 2018, con Collet-Serra che dovrà prima liberarsi da Waco, titolo tv firmato Annapurna Pictures. Il suo ultimo film sbarcato in sala, sempre per la Warner, è stato Paradise Beach - Dentro l'incubo, con Blake Lively mattatrice.