Killing Hasselhoff: trailer e poster della commedia con Ken Jeong e David Hasselhoff

Di Pietro Ferraro mercoledì 12 luglio 2017

Killing Hasselhoff: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film commedia con Ken Jeong e David Hasselhoff.

Il 29 agosto esce negli States direttamente in DVD e Blu-ray Killing Hasselhoff, il film con Ken Jeong (Una notte da leoni, Un poliziotto ancora in prova) e David Hasselhoff (Baywatch, Guardiani della Galassia Vol. 2). Co-prodotto dalla squadra dietro Baywatch e dallo stesso David Hasselhoff, il film include cameo di varie celebrità come il conduttore e attore canadese Howie Mandel (America's Got Talent, A cuore aperto), il musicista Kid Cudi e una delle ex partner guardaspiaggia di Hasselhoff, Gena Lee Nolin (Baywatch, Sheena). Completano il cast Jon Lovitz (The Ridiculous Six, Un weekend da bamboccioni 2), Rhys Darby (Flight of the Conchords, I Love Radio Rock) e Jim Jefferies (Tainted Love, Legit).





Quella che è iniziata come una settimana regolare si trasforma rapidamente in uno dei peggiori giorni della sua vita quando Chris (Jeong), proprietario di un locale notturno in difficoltà, non riesce a rimborsare uno squalo dei prestiti e decide che l'unico modo per ottenere i soldi è quello di uccidere nell'annuale "Chi vuoi uccidere quest'anno?" nientemeno che David Hasselhoff. Supportato dai suoi amici Fish (Darby) e Tommy (Jefferies), Chris cerca disperatamente di fare tutto il possibile per far fuori il maestro della corsa al rallentatore e rivendicare il jackpot. Ma il compito non è così facile come pensava, specialmente quando il tuo obiettivo è The Hoff!

Il cast di supporto include anche Will Sasso, Ron Funches, Rick Fox, Flula Borg, Dan Bakkedahl, Colton Dunn, Michael Winslow, Melanie Brown e Carlos PenaVega.

Il film è diretto da Darren Grant, da uno sceneggiatura di Peter Hoare. Darren Grant è meglio conosciuto per la regia di Diary of a Mad Black Woman, basato sullo spettacolo teatrale di Tyler Perry. Ha anche diretto Ballare per un sogno ed episodi di Verses, Flow and Saints e Sinners. Killing Hasselhoff segna l'esordio in un lungometraggio dello sceneggiatore di Peter Hoare, che ha scritto precedentemente episodi di Fuse News, TripTank e Kevin Can Wait.

C'è la possibilità che Killing Hasselhoff possa approdare nelle sale in Germania dove la popolarità di David Hasselhoff ha aiutato il film Baywatch a non diventare un flop come lasciavano presagire i deludenti incassi statunitesi. Ad oggi il film costato 69 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 159, di questi 16 milioni provenienti dalla Germania dove David Hasselhoff è ancora considerato una star di primo piano con una carriera come cantante e diversi cameo in produzioni tedesche.