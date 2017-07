Transformers - L'ultimo Cavaliere: nuova action figure di Optimus Prime per il Comic-Con 2017

Di Pietro Ferraro mercoledì 12 luglio 2017

Hasbro porta al Comic-Con 2017 un'esclusiva action figure di Optimus Prime in "Transformers - L'ultimo Cavaliere".

Hasbro porterà al Comic-Con 2017 una speciale action figure dal film Transformers - L'ultimo Cavaliere, una figure in esclusiva per la convention denominata "Voyager Class Optimus Prime".

In Transformers - L'ultimo Cavaliere, Optimus Prime in viaggio nel cosmo scopre che il pianeta natale dei Transformers, Cybertron, è in rovina e diretto verso la Terra. Optimus esplorando Cybertron incontra l'essere che lo sta controllando, una divinità di nome Quintessa che si presenta come creatrice di Optimus, e dopo averlo assoggettato lo rispedisce sulla Terra a recuperare il bastone di Merlino. Quintessa rivela anche che la Terra è in realtà Unicron, antica nemesi di Cybertron, e che ha intenzione di prosciugare l'energia della Terra / Unicron per ridare vita a Cybertron.

La figure che si trasforma in modalità camion "Western Star", è caratterizzata da dettagli ispirati al film e da un packaging da collezione. Inoltre la figure verrà fornita con un autentico pezzo del camion usato nel film con un certificato di autenticità da Western Star.

Il look del nuovo Optimus Prime include uno scudo e una spada cybertroniana che sono accessori inclusi nella figure.

Subito dopo la convention un numero limitato di questa figure sarà disponibile su HasbroToyShop.com.