Stasera in tv: "The Counselor - Il Procuratore" su Rete 4

Di Pietro Ferraro giovedì 13 luglio 2017

Rete 4 stasera propone "The Counselor - Il procuratore", film thriller del 2013 diretto da Ridley Scott e interpretato da Michael Fassbender, Cameron Diaz, Penélope Cruz, Javier Bardem e Brad Pitt.





Cast e personaggi

Michael Fassbender: Avvocato

Cameron Diaz: Malkina

Penélope Cruz: Laura

Javier Bardem: Reiner

Brad Pitt: Westray

Rosie Perez: Ruth

Natalie Dormer: La Bionda

Édgar Ramírez: Il prete

Bruno Ganz: commerciante di diamanti

Goran Visnjic: Michael

Rubén Blades: Jefe

Toby Kebbell: Tony

John Leguizamo: Randy

Dean Norris: acquirente

Doppiatori italiani

Massimiliano Manfredi: Avvocato

Claudia Catani: Malkina

Chiara Colizzi: Laura

Massimo Lodolo: Reiner

Adriano Giannini: Westray

Sara D'Amario: Ruth

Loris Loddi: Il prete

Gaetano Varcasia: Jaime

Diego Suarez:Randy

Francesco Venditti: Tony

Rodolfo Bianchi: commerciante di diamanti

Pasquale Anselmo: Jefe

Laura Romano:L'autista

Franco Mannella:Michael

Valentina Mari:La bionda

Saverio Moriones: barista

Massimo Giuliani:Abogado Hernandez

Angelo Nicotra:acquirente





Trama e recensione

Il Procuratore (il suo vero nome non viene rivelato) è un avvocato che ha la tentazione di entrare in un mondo oscuro e pericoloso per fare soldi in modo semplice. Egli presto impara che una singola decisione può avere conseguenze scioccanti e irreversibili. Anche se riceve molti avvertimenti circa i potenziali pericoli del partecipare a questa operazione, l'arroganza del Procuratore non gli permette di fermarsi.

The Counselor - Il procuratore: Recensione del film di Ridley Scott Ridley Scott e Cormac McCarthy confezionano un affresco spiccatamente simbolico ma non meno potente e contemporaneo sullo stato in cui versa la nostra generazione. The Counselor, per nulla conciliante, rischia di esplorare territori che forse un giorno saremo tenuti a rivalutare. Leggete la nostra recensione





Curiosità



Michael Fassbender ha accettato di recitare in questo film come parte di un accordo siglato per due film (l'altro è stato "Assassin's Creed").



Il personaggio Malkina di Cameron Diaz era argentina nella sceneggiatura di Cormac McCarthy. Il paese d'origine è stato cambiato in Barbados per il film. Questo cambio è stato apparentemente effettuato perché la nuova nazionalità meglio si adattava all'aspetto fisico e all'etnia della Diaz.



Penélope Cruz e Javier Bardem sono una coppia nella vita reale, ma non condividono scene in questo film.



Il 20 agosto 2012, Ridley Scott fermò la produzione del film a causa della morte di suo fratello Tony Scott. Ridley Scott tornò a Londra per riprendere la produzione il 3 settembre 2012.



Penélope Cruz era incinta durante le riprese.



Questo è uno dei film preferiti del regista Guillermo del Toro.



Questo film è dedicato "In memoria di Matthew Baker". Baker che è stato il secondo assistente del regista Ridley Scott per The Couselor - Il procuratore (2013), Prometheus (2012) e Robin Hood (2010) è morto il 4 marzo 2013 durante la post-produzione. Ridley Scott ha dedicato il suo film successivo, Exodus - Dei e re (2014), al defunto fratello Tony Scott, morto il 19 agosto 2012.



Il film è nato dai tentativi falliti di Ridley Scott di portare sullo schermo il romanzo di Cormac McCarthy "Blood Meridian". McCarthy e Scott si sono conosciuti da allora e quando McCarthy ha offerto improvvisamente la sceneggiatura di The Counselor - Il procuratore, Scott non ha esitato, si è incontrato con McCarthy e ha comprato lo script.



Angelina Jolie è stata originariamente lanciata come Malkina ma ha abbandonato. È stata sostituita da Cameron Diaz.



Benedict Wong ha girato le scene per questo film come partner di Hong Kong di Malkina, ma è stato tagliato dal film finito. I filmati dell'attore sul set possono essere visti nei contenuti speciali del DVD e Blu-ray.



Bradley Cooper e Jeremy Renner sono stati considerati per il ruolo di Reiner. Anche Brad Pitt era interessato al ruolo prima di accettare la parte di Westray.



John Leguizamo ha una piccola parte in questo film, ma il suo nome non compare nei titoli di coda.



Fatta eccezione per alcune riprese secondarie, The Counselor - Il procuratore è stato completamente filmato in Europa.



I ghepardi di Malkina si chiamano Raoul e Silvia.



Anche Paula Thomas ha contribuito al guardaroba del film vestendo Cameron Diaz con circa 15 abiti diversi: "Il personaggio di Cameron ha molti elementi di una donna di Thomas Wylde. è audace, nervosa e moderna".



L'armadio di Javier Bardem era in gran parte composto da abiti di Versace.



Natalie Portman è stata considerata per il ruolo di Laura.



Cameron Diaz aveva inizialmente interpretato Malkina con un forte accento in lingua "Bajan", che però non è piaciuto al pubblico delle anteprime. 20th Century Fox ha successivamente chiesto che Diaz ridoppiasse la maggior parte dei suoi dialoghi, con grande delusione dell'attrice. Come conseguenza del doppiaggio, Diaz ha rifiutato di promuovere il film dopo l'uscita.



Il film costato 25 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 71.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore britannico Daniel Pemberton (Operazione U.N.C.L.E., Steve Jobs, Gold - La grande truffa, King Arthur - Il potere della spada).

Pemberton ha registrato la colonna sonora con una grande orchestra presso gli Abbey Road Studios:



Ridley era molto interessato a suoni insoliti, così come compositore che ama realizzare sound insoliti, questo per me è stato entusiasmante. Ci sono stati momenti di scoramento, ma è stato grande lavorare con lui puntando a sperimentare, ha reso il processo molto meno stressante di quanto avrebbe potuto essere.



La colonna sonora include anche i brani "Theory of Fudu (Diego Iglesias Mix)" di John Axiom, "Don't Owe You A Thang" di Gary Clark Jr., "Roll Up" di Baby Bash and Lucky Luciano, "I Love My Sex" di Benassi Bros. presents Violeta, "Sweet Georgia Brown" di Paco Mendoza, "La Frekuencia" di Lila Downs Con Celso Piña Y Toto La Momposina, "Santa Fe" di Beirut, "Together" di Chuckie, "Woman, When I've Raised Hell" di Josh T. Pearson, "Territorio" di Mexican Institute of Sound, "De Donde Vengo Yo" di Choquibtown.



TRACK LISTINGS:

1. The Hunter

2. The Counselor (Titles)

3. The Lovers

4. A Warning (Moral Decisions)

5. Truth Has No Temperature

6. Serious Problems

7. Confrontation and Conspiracy

8. Escape

9. The Wireman Prepares

10. The Lovers (Phone Call)

11. A Glorious Woman

12. A Rare Stone (Cautionary Tale)

13. Malkina Listens

14. Vanish In A Heartbeat

15. All These Worlds

16. Hotel Paranoia

17. Wire To The Head

18. The World You Have Created

19. The Hunted

20. Desert Star Septic (Credits)