Stasera in tv: "Marguerite" sui Rai 3

Di Pietro Ferraro giovedì 13 luglio 2017

Rai 3 stasera propone "Marguerite", commedia drammatica del 2015 diretta da Xavier Giannoli e interpretata da Catherine Frot, André Marcon, Christa Théret e Michel Fau.





Cast e personaggi

Catherine Frot: Marguerite Dumont

André Marcon: Georges Dumont

Christa Théret: Hazel

Michel Fau: Atos Pezzini/Divo

Sylvain Dieuaide: Lucien Beaumont

Aubert Fenoy: Kyrill Von Priest

Denis Mpunga: Madelbos

Doppiatori italiani

Antonella Giannini: Marguerite Dumont

Marco Mete: Georges Dumont

Myriam Catania: Hazel

Pino Ammendola: Atos Pezzini/Divo

Davide Albano: Lucien Beaumont

Alessandro Quarta: Kyrill Von Priest

Stefano Alessandroni: Madelbos





Trama e recensione

1921, l ’inizio dell ’Epoca d ’Oro degli anni Venti. Non lontano da Parigi. E’ un giorno di festa al castello di Marguerite Dumont. Come ogni anno, diversi amanti della musica si riuniscono in casa della proprietaria per una grande causa. Nessuno sa molto di questa donna eccetto che è ricca e che ha dedicato tutta la sua vita alla sua passione: la musica. Marguerite canta con tutto il cuore, ma in modo terribilmente stonato. Alla stessa stregua di Castafiore, Marguerite ha vissuto la propria passione isolata in una bolla, e il pubblico ipocrita, che arriva al castello per prendersi gioco di lei, si comporta facendole credere che la diva sia lei. Quando un giovane giornalista, in modo provocatorio, decide di scrivere un articolo sulla sua ultima performance, Marguerite comincia a credere ancora di più nel suo talento. Ciò le infonde il coraggio di cui ha bisogno per perseguire il suo sogno. Nonostante la riluttanza del marito e con l’aiuto di un cantante che era stato un divo nel passato, decide di esercitarsi per esibirsi nel suo primo recital di fronte ad un pubblico di sconosciuti.

Curiosità



Il film è liberamente ispirato alla vita di Florence Foster Jenkins (1868 – 1944), un soprano statunitense divenuta famosa per la sua completa mancanza di doti canore. La vita della Jenkins è stata narrata anche nel biopic Florence (2016), diretto da Stephen Frears e interpretato da Meryl Streep.



Il film ha vinto 4 Premi César: Migliore attrice protagonista (Catherine Frot), Miglior scenografia, Migliori costumi e Miglior sonoro.



Il film è stato girato interamente nella Repubblica Ceca.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Ronan Maillard (Des morceaux de moi).

La colonna sonora include brani di Giuseppe Verdi, Wolfgang Amadeus Mozart, Richard Wagner, Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Ruggero Leoncavallo, Georges Bizet e Vincenzo Bellini.



TRACK LISTINGS

01. Come ye sons of art (King Arthur, Z. 723 -Henri Purcell) 1:50

02. Duo des Fleurs (Lakmé-Léo Delibes) 4:54

03. Air de la Reine de la Nuit (La Flûte Enchantée -Wolfgang Amadeus Mozart) 2:26

04. La Photo de Madelbos(R. Maillard) 2:41

05. Des Fleurs pour Marguerite (R. Maillard) 1:26

06. Ouverture (La Flûte Enchantée -Wolfgang Amadeus Mozart) -SwingleSingers 3:06

07. Rencontre à la rédaction (R. Maillard) 0:55

08. Sonate en trio en Sol Mineur RV 74 -Allegro (Antonio Vivaldi) - Le Quatuor Purcell 3:05

09. La Marseillaise (Rouget de Lisle) - Virginie Gattino(vcl), Delphine Dussaux(p) 1:07

10. Sortie du poste de police (R. Maillard) 0:57

11. Le tribunal (R. Maillard) 0:34

12. Prélude et Fugue en do dièse mineur, BMW 849 (Le Clavier bien tempéré) (Jean Sébastien Bach) - Frédéric d’Oria Nicolas 5:06

13. Berceuse de la Sirène (Trois chansons) (René Morax/Arthur Honegger) - Sarah Bloch (vcl), Delphine Dussaux(p) 1:01

14. 2 Hommages à Pagliacci(R. Maillard) 1:14

15. Sortie du théâtre (R. Maillard) 2:37

16. Sonate en Ut Majeur RV 754 -Allemande (Antonio Vivaldi) 3:09

17. Voichesapete(Les Noces de Figaro) - Virginie Gattino (vcl), Delphine Dussaux(p) 2:10

18. Chanson de la Poire (René Morax/Arthur Honegger) - Sarah Bloch (vcl), Delphine Dussaux (p) 0:24

19. Prélude en mi Majeur, BWV 878 (Le Clavier bien tempéré) (Jean Sébastien Bach) - Pierre

Chalmeau 3:10

20. Habanera (Carmen) (George Bizet) -Virginie Gattino(vcl), Delphine Dussaux(p) 1:23

21. ChasingSheepisBest Leftto Shepherds (BO «The Draughtsman’s Contract) (Michael Nyman) 5:01

22. CastaDiva (Norma) (Vincenzo Bellini) 4:01

23. Attendre que Marguerite se réveille (R. Maillard) 2:06

24. Nine Nights (Richard A Harvey) -Richard A Harvey 1:47

25. Fugue de la Toccata en ré mineur, BWV 565 (transcription Leopold Stokowski) (Jean Sébastien Bach / Leopold Stokowski) 2:37

26. Sérénade N°10 K 361: Adagio (Wolfgang Amadeus Mozart) - German Wind Soloist 5:57

27. Hommage à Mozart : Atos chez Marguerite (R. Maillard) 2:01