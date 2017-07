Al cinema dal 13 luglio: trailer, trame e recensioni dei film in sala

Di Pietro Ferraro giovedì 13 luglio 2017

Arrivano al cinema il post-apocalittico "The War - Il pianeta delle scimmie", l'horror "Wish Upon", il crime "Cane Mangia Cane" con Nicolas Cage e il thriller "Black Butterfly" con Antonio Banderas.

- The War - Il pianeta delle scimmie (USA 2017 - Fantascienza - Durata 140 minuti) di Matt Reeves con Gabriel Chavarria, Woody Harrelson, Andy Serkis, Steve Zahn, Judy Greer, Sara Canning. Trama: Cesare e le sue scimmie sono costrette a entrare in conflitto contro un esercito di umani guidati da uno spietato Colonnello. Le scimmie subiranno gravi e dolorose perdite che porteranno Cesare a confrontarsi con i suoi istinti più cupi e bestiali e a partire per un viaggio di esplorazione nel tentativo di vendicare la sua razza. Quando il suo cammino di ricerca lo porterà faccia a faccia con il Colonnello, si scatenerà una battaglia epica che determinerà le sorti delle rispettive specie e il futuro del pianeta. TRAILER ITALIANO

- Cane Mangia Cane (USA 2017 - Thriller / Crime - Durata 93 minuti) di Paul Schrader con Nicolas Cage, Willem Dafoe, Christopher Matthew Cook, Omar J. Dorsey, Louisa Krause, Melissa Bolona, Rey Gallegos, Chelcie Melton, Bruce Reizen, Jeff Hilliard. Trama: Tre uomini appena usciti di prigione devono riadattarsi alla vita di tutti i giorni. Troy, la mente del gruppo, vorrebbe un’esistenza semplice, ma non riesce a liberarsi del suo odio per la legge e a stare lontano dal crimine; Diesel, sul libro paga della mafia, ha perso ogni interesse per la sua casa di periferia e per sua moglie; Mad Dog, il cane sciolto del trio, è un folle sanguinario. Ai tre capita l'occasione per il crimine perfetto, un ultimo colpo che potrebbe sistemarli per il resto della vita. Ci riusciranno? Sicuramente nessuno di loro vuole tornare in prigione, costi quel che costi. TRAILER ITALIANO

- Wish Upon (USA 2017 - Horror - Durata 90 minuti) di John R. Leonetti con Joey King, Ryan Phillippe, Ki Hong Lee, Mitchell Slaggert, Shannon Purser, Sydney Park, Elisabeth Röhm, Josephine Langford, Alexander Nunez, Alice Lee, Raegan Revord, Michelle Alexander. Trama: Claire Shannon (Joey King) è una ragazza di diciassette anni timida e introversa e per questo vittima di bullismo da parte di alcuni coetanei. Segnata profondamente dalla perdita della madre, ha un padre ossessivo e il ragazzo di cui è innamorata non la degna di uno sguardo. La sua vita cambierà radicalmente quando riceverà in regalo un vecchio carillon sul quale è inciso un messaggio. La scatola magica è in grado di far avverare sette desideri a chi la possiede. Sedotta dai poteri del misterioso oggetto, Claire inizierà ad esprimere i desideri che le sono concessi incurante delle terribili conseguenze che ne deriveranno. TRAILER ITALIANO

- Black Butterfly (USA 2017 - Thriller - Durata 93 minuti) di Brian Goodman con Antonio Banderas, Jonathan Rhys Meyers, Piper Perabo, Abel Ferrara, Vincent Riotta, Nicholas Aaron, Nathalie Rapti Gomez, Randall Paul, Katie McGovern, Gioia Libardoni. Trama: Una serie di rapimenti e omicidi avvengono nei dintorni di una cittadina di montagna. Paul, uno scrittore solitario, si sforza di iniziare quella che spera sarà la sceneggiatura che gli salverà la carriera. Dopo un incontro fortuito con un vagabondo di nome Jack, che lo salva da un litigioso camionista, Paul offre a Jack ospitalità nella sua casa tra i boschi che presto dovrà vendere per far fronte ad un periodo di difficoltà. I due sembrano andare molto d'accordo, tanto che Paul non pone limiti alla permanenza di Jack che però ad un certo punto, conquistata la fiducia di Paul, cambia atteggiamento diventando sempre più invadente e aggressivo. Ad un certo punto la situazione degenera e Paul si ritrova letteralmente sequestrato in casa propria insieme alla sua ragazza Laura. TRAILER ITALIANO