Deadpool & Logan: le colonne sonore in vinile al Comic-Con 2017

Di Pietro Ferraro giovedì 13 luglio 2017

Fox ha annunciato speciali colonne sonore in vinile in edizione limitata per Deadpool, Logan, Kingsman e i primi due film reboot "Il pianeta delle scimmie".

Il Comic-Con 2017 è proprio dietro l'angolo e l'elenco del merchandise esclusivo è in crescendo. Tra le esclusive della convention, Fox ha annunciato speciali colonne sonore vinile in edizione limitata per Deadpool, Logan - The Wolverine, Kingsman: Secret Service e i primi due film reboot "Il pianeta delle scimmie".

The Hollywood Reporter ha rivelato che Fox rilascerà le colonne sonore di Deadpool, Logan, Kingsman: Secret Service, L'alba del pianeta delle scimmie e Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie, ma attenzione non si tratta di normali colonne sonore dato che includeranno anche le versioni in Blu-ray, DVD e digitali dei film. Tre di queste colonne sonore fruiranno di un doppio LP e Logan viene anche fornito con la versione "noir" del film.

La colonna sonora di Deadpool include 2 vinili colorati in rosso con una copertina che raffigura il supereroe che cavalca un unicorno su uno sfondo che ricorda il classico Tron mentre la colonna sonora di Logan è stampata su vinile nero con una copertina alternativa che ritrae Wolverine, il professor Xavier e il clone X-23. L'alba del pianeta delle scimmie è stampato su vinile nero e la copertina ritrae un intenso primo piano di Cesare. La colonna sonora di Kingsman è semplice ed elegante, stampata su vinile nero e con una bandiera britannica sulla copertina.

Sempre riguardo alle prossime uscite in vinile segnaliamo che Mondo ha realizzato una speciale colonna sonora in edizione limitata (1.000 copie) del leggendario videogioco Contra stampata su vinile color arancio, rosso e giallo.

Il Comic-Con di San Diego si svolgerà dal 20 luglio al 23 luglio.