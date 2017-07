Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere diventa film

Di Federico Boni giovedì 13 luglio 2017

Pensato soprattutto per un pubblico orientale, visto il boom cinese dei libri, Gli uomini vengono da Marte sarà film.

Gli uomini vengono da Marte, celebre libro di John Gray edito in Italia da Rizzoli, diventerà lungometraggio cinematografico. Parola di Variety. Ad acquistarne i diritti la Legendary Entertainment, intenzionata a fare più di un film. Celebri soprattutto in Cina, gli scritti di Gray potrebbero andare incontro ad una trasposizione più orientata al pubblico orientale.

Il libro di John Gray si basa su un pensiero tanto semplice quanto efficace: gli uomini e le donne hanno due diversi modi di pensare, di parlare, di amare. I comportamenti di uomini e donne assumono quindi spesso significati diametralmente opposti. Per esempio, tanto l'uomo in determinati momenti della sua giornata ha bisogno di "ritirarsi nella sua caverna", in solitudine, quanto la donna, alle prese con le stesse problematiche del partner, sente di dover condividere i propri sentimenti con gli altri. II dialogo, contrariamente a quanto si possa pensare, non è però impossibile, anzi: dal momento che si imparano a riconoscere e apprezzare le differenze tra i due sessi, tutto diventa più facile, le incomprensioni svaniscono e i rapporti si rafforzano. E, cosa più importante, possiamo imparare ad amare e a sostenere nel modo migliore le persone che sentiamo vicine.

Gray farà da produttore alla pellicola, attualmente alla ricerca di uno sceneggiatore.

Fonte: Comingsoon.net