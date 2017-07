Film 2018-2019: Lily James per Mamma Mia 2 - Blake Lively per The Rhythm Section

Di Federico Boni giovedì 13 luglio 2017

Si amplia il cast di Mamma Mia 2.

Film 2018-2019: Neve Campbell per Scyscraper - Michael Beach in Aquaman Tra le sorprese della 3° stagione di Fargo, appena conclusa, Carrie Coon si è aggiunta al cast di Widows, atteso nuovo thriller di Steve McQueen. - Mamma Mia 2: Lily James, già Cenerentola Disney, prenderà parte al sequel di Mamma Mia. Parola dell'Hollywood Reporter. La James andrà ad affiancare i confermati Meryl Streep, Pierce Brosnan, Amanda Seyfried, Christine Baranski e Colin Firth. A sceneggiare questo capitolo 2, in sala esattamente tra un anno, Ol Parker (The Marigold Hotel), con tutte le canzoni degli ABBA non ascoltate nel primo capitolo pronte ad esplodere su grande schermo con questo 2° episodio. 600 i milioni di dollari incassati da Mamma Mia nel 2008.

- Bumblebee: Rachel Crow, ex concorrente di X-Factor diventata attrice, è in trattative per un ruolo centrale in Bumblebee, spin-off dei Transformers. Parola di The Board of Tracking. Se così fosse, il volto di Deidra & Laney Rob a Train raggiungerebbe Jorge Lendeborg Jr. ed Hailee Steinfeld, protagonista assoluta negli abiti di un'adolescente con la passione per le auto. Prequel del franchise diretto da Michael Bay, Bumblebee racconterà la storia del celebre autobot, ambientando il tutto negli anni '80. Il film uscirà l'8 giugno 2018.

- The Rhythm Section: Blake Lively sarà la star di The Rhythm Section, thriller prodotto da Michael G Wilson e Barbara Broccoli, produttori di James Bond. Il film non è altro che l'adattamento contemporaneo del primo libro della serie Stephanie Patrick scritta dal britannico Mark Burnell. 4 romanzi che potrebbero quindi tramutarsi in saga cinematografica. L'eroina, Stephanie Patrick (Blake Lively), sta vivendo un momento di autentica auto-distruzione dopo la morte della sua famiglia in un incidente aereo. Dopo aver scoperto che l'incidente non è stato propriamente un incidente, la sua rabbia si tramuta in scopo, andando a caccia dell'assassino e dei responsabili.