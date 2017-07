Locarno 2017: ecco il programma ufficiale

Di Antonio Maria Abate giovedì 13 luglio 2017

Da Jean-Marie Straub all'Atomic Blonde di Charlize Theron, passando per i fratelli Safdie e Godard. Svelato ufficialmente l'intero programma dell'oramai imminente Festival di Locarno

Quello relativo alla prossima edizione del Festival di Locarno, la numero settanta per l'esattezza, è un programma a vocazione trasversale. Solo restando ad una delle sezioni più attese, la più peculiare se vogliamo della manifestazione che si tiene nella Svizzera italiana, ossia Piazza Grande, rivolta per lo più al pubblico, ci si fa un'idea: al suo interno riusciamo a trovarci sia Straub e Huillet, così come il prodotto Sundance The Big Sick, passando per l'ancora più mainstream Atomic Blonde. Qui vedremo pure uno dei film più convincenti tra quelli in Concorso all'ultimo Festival di Cannes, ossia Good Time dei fratelli Safdie.

Proprio alla carriera di Jean-Marie Straub, appena citato, va il Pardo d’onore Manor, per celebrare il quale troviamo una sezione appositamente dedicata con ben dieci film del regista francese. Diciotto invece i film che si contenderanno il Pardo d'oro, tra cui segnaliamo l'italiano Gli asteroidi di Germano Maccioni - non meno interessanti le menzioni di Wang Bing, Denis Coté, Travis Wilkerson e John Carroll Lynch (nel film di quest'ultimo figurano tra gli interpreti David Lynch ed Harry Dean Stanton).

E se da un lato va doverosamente segnalata la retrospettiva a Jacques Tourneur, degna di menzione risulta anche la presenza sia di Nastassja Kinski che di Adrien Brody, quest'ultimo insignito del Leopard Club Award 2017. Il resto lo lasciamo ai numeri: 16 film per i Cineasti del presente, 38 titoli divisi nei due concorsi per i Pardi di domani, tra cui figurano opere sperimentali, commedie, d'animazione e finanche film saggio. Di seguito trovate l'intero programma dell'edizione numero 70 del Festival di Locarno, che si terrà dal 2 al 12 agosto 2017.

Concorso

9 DOIGTS di F.J. Ossang

GOOD MANNERS di Juliana Rojas & Marco Dutra

CHARLESTON di Andrei Cretulescu

DID YOU WONDER WHO FIRED THE GUN di Travis Wilkerson

FREEDOM di Jan Speckenbach

GEMINI di Aaron Katz

GLI ASTEROIDI di Germano Maccioni

GOLIATH di Dominik Locher

GOOD LUCK di Ben Russell

LA TELENOVELA ERRANTE di Raul Ruiz

LUCKY di John Carroll Lynch

MADAME HYDE di Serge Bozon

MRS. FANG di Wang Bing

DRAGONFLY EYES di Xu Bing

A SKIN SO SOFT di Denis Coté

WINTER BROTHERS di Hlynur Palmason

WAJIB di Annemarie Jacir

Cineasti del presente

3/4 di Ilian Metev

ABSCHIED VON DEN ELTERN di Astrid Johanna Ofner

BEACH RATS di Eliza Hittman

CHO-HAENG di Kim Dae-hwan

DENE WOS GUET GEIT di Cyril Schäublin

DISTANT CONSTELLATION di Shevaun Mizrahi

EASY di Andrea Magnani

EDAHA NO KOTO di Ninomiya Ryutaro

IL MONTE DELLE FORMICHE di Riccardo Palladino

LE FORT DES FOUS di Narimane Mari

METEORLAR di Gürcan Keltek

MILLA di Valerie Massadian

PERSON TO PERSON di Dustin Guy Defa

SASHISHI DEDA di Ana Urushadze

SEVERINA di Felipe Hirsch

VERÃO DANADO di Pedro Cabeleira

Piazza Grande

AMORI CHE NON SANNO STARE AL MONDO di Francesca Comencini

ATOMIC BLONDE di David Leitch

CHIEN di Samuel Benchetrit

DEMAIN ET TOUS LES AUTRES JOURS di Noémie Lvovsky

DREI ZINNEN di Jan Zabeil

GOOD TIME di Ben Safdie, Joshua Safdie

GOTTHARD – ONE LIFE, ONE SOUL di Kevin Merz

I WALKED WITH A ZOMBIE di Jacques Tourneur

ICEMAN di Felix Randau

LAISSEZ BRONZER LES CADAVRES di Hélène Cattet , Bruno Forzani

LOLA PATER di Nadir Moknèche

SICILIA! di Jean-Marie Straub, Danièle Huillet

SPARRING di Samuel Jouy

THE BIG SICK di Michael Showalter

THE SONG OF SCORPIONS di Anup Singh

WHAT HAPPENED TO MONDAY? di Tommy Wirkola

Signs of Life

ALIENS di Luis López Carrasco

COCOTE di Nelson Carlo De Los Santos Arias

ERA UMA VEZ BRASÍLIA di Adirley Queirós

FILMUS di Clément Safra

IN PRAISE OF NOTHING di Boris Mitic

OUROBOROS di Basma Alsharif

PANOPTIC di Rana Eid

PHANTASIESÄTZE di Dane Komljen

SURBILES di Giovanni Columbu

ZIRDZIŅ, HALLO! di Laila Pakalniņa

ȚARA MOARTĂ di Radu Jude

Pardi di domani

Concorso internazionale

AGVARIM SHEL ELLA di Oren Adaf

ANTÓNIO E CATARINA di Cristina Haneș

ARMAGEDDON 2 di Corey Hughes

BOOMERANG di David Bouttin

BRITISH BY THE GRACE OF GOD di Sean Robert Dunn

CROSSING RIVER di HAN Yumeng

DAS SATANISCHE DICKICHT – DREI di Willy Hans

DOUGGY di Matvey Fiks

EDGE OF ALCHEMY di Stacey Steers

FINE DI UN AMORE di Alberto Tamburelli

HAINE NEGRE di Octav Chelaru

HARBOUR di Stefanie Kolk

JEUNES HOMMES À LA FENÊTRE di Loukianos Moshonas

KAPITALISTIS di Pablo Muñoz Gomez

LOOP di Matija Gluscevic

LOS PERROS DE AMUNDSEN di Rafael Ramírez

NEGAH di Farnoosh Samadi

NIKOG NEMA di Jelena Gavrilović

PALENQUE di Sebastián Pinzón Silva

PLUS ULTRA di Helena Girón, Samuel M. Delgado

SHMAMA di Miki Polonski

SIGNATURE di CHIKAURA Kei

SILICA di Pia Borg

SONG X di Mont Tesprateep

VYPUSK ’97 di Pavlo Ostrikov

WASTELAND NO. 1: ARDENT, VERDANT di Jodie Mack

ZHIZN’ MOEGO DRUGA di Zolotukhin

Concorso nazionale

59 SECONDES di Mauro Carraro

A SONG FROM THE FUTURE di Donati

KUCKUCK di Aline Höchli

LA FEMME CANON di David Toutevoix, Albertine Zullo

LES HISTOIRES VRAIES di Lucien Monot

LES INTRANQUILLES di Magdalena Froger

PARADES di Sarah Arnold

RESISTANCE di Laurence Favre

REWIND FORWARD di Justin Stoneham

UND ALLES FÄLLT di Nadine Schwitter

VILLA VENTURA di Roman Hüben

Fuori concorso

ACTA NON VERBA di Yvann Yagchi

ANATOMIA DEL MIRACOLO di Alessandra Celesia

AZMAISH di Sabiha Sumar

CHOISIR À VINGT ANS di Villi Hermann

CONTES DE JUILLET di Guillaume Brac

FILLES DU FEU di Stéphane Breton

GRANDEUR ET DÉCADENCE D’UN PETIT COMMERCE DE CINÉMA di Jean-Luc Godard

IBI di Andrea Segre

LE VENERABLE W. di Barbet Schroeder

NAZIDANIE di Boris Yukhananov, Aleksandr Shein

NOTHINGWOOD di Sonia Kronlund

NOUS SOMMES JEUNES ET NOS JOURS SONT LONGS di Léa Forest, Cosme Castro

PIAZZA GRANDE di Misha Györik , Michael Beltrami

PIETRA TENERA di Mertenat

PROTOTYPE di Blake Williams

SAND UND BLUT di Matthias Krepp, Angelika Spangel

THE REAGAN SHOW di Pacho Velez, Sierra Pettengill

WILLKOMMEN IN DER SCHWEIZ di Sabine Gisiger

Histoire(s) du cinéma

Pardo d’onore Manor Jean-Marie Straub

CÉZANNE, DIALOGUE AVEC JOACHIM GASQUET di Jean-Marie Straub, Danièle Huillet

DALLA NUBE ALLA RESISTENZA di Jean-Marie Straub, Danièle Huillet

KLASSENVERHÄLTNISSE di Jean-Marie Straub, Danièle Huillet

KOMMUNISTEN di Jean-Marie Straub

VON HEUTE AUF MORGEN di Jean-Marie Straub, Danièle Huillet

DER BRÄUTIGAM, DIE KOMÖDIANTIN UND DER ZUHÄLTER di Jean-Marie Straub

EN RACHÂCHANT di Jean-Marie Straub, Danièle Huillet

INCANTATI di Jean-Marie Straub, Danièle Huillet

L’AQUARIUM ET LA NATION di Jean-Marie Straub

LA GUERRE D’ALGÉRIE! di Jean-Marie Straub

Premio Raimondo Rezzonico Michel Merkt

FROST di Sarunas Bartas

MAPS TO THE STARS di David Cronenberg

STRONG ISLAND di Yance Ford

Premio Cinema Ticino Esmé Sciaroni

LA PAZZA GIOIA di Paolo Virzì

Omaggio a Nastassja Kinski

CAT PEOPLE di Paul Schrader

PARIS, TEXAS di Wim Wenders

Leopard Club Award Adrien Brody

THE PIANIST di Roman Polanski

THE THIN RED LINE di Terrence Malick

DER KONGRESS DER PINGUINE di Hans-Ulrich Schlumpf

KLEINE FREIHEIT di Hans-Ulrich Schlumpf

Retrospettiva dedicata a Jacques Tourneur

ANNE OF THE INDIES di Jacques Tourneur

APPOINTMENT IN HONDURAS di Jacques Tourneur

BERLIN EXPRESS di Jacques Tourneur

CANYON PASSAGE di Jacques Tourneur

CAT PEOPLE di Jacques Tourneur

CIRCLE OF DANGER di Jacques Tourneur

DAYS OF GLORY di Jacques Tourneur

DOCTORS DON’T TELL di Jacques Tourneur

EASY LIVING di Jacques Tourneur

EXPERIMENT PERILOUS di Jacques Tourneur

FRONTIER RANGERS di Jacques Tourneur

GREAT DAY IN THE MORNING di Jacques Tourneur

LA BATTAGLIA DI MARATONA di Jacques Tourneur

LES FILLES DE LA CONCIERGE di Jacques Tourneur

NICK CARTER, MASTER DETECTIVE di Jacques Tourneur

NIGHT OF THE DEMON di Jacques Tourneur

NIGHTFALL di Jacques Tourneur

OUT OF THE PAST di Jacques Tourneur

PHANTOM RAIDERS di Jacques Tourneur

POUR ÊTRE AIMÉ di Jacques Tourneur

STARS IN MY CROWN di Jacques Tourneur

STRANGER ON HORSEBACK di Jacques Tourneur

THE COMEDY OF TERRORS di Jacques Tourneur

THE FEARMAKERS di Jacques Tourneur

THE FLAME AND THE ARROW di Jacques Tourneur

THE LEOPARD MAN di Jacques Tourneur

THEY ALL COME OUT di Jacques Tourneur

TIMBUKTU di Jacques Tourneur

TOTO di Jacques Tourneur

TOUT ÇA NE VAUT PAS L’AMOUR di Jacques Tourneur

WAR-GODS OF THE DEEP (CITY IN THE SEA) di Jacques Tourneur

WAY OF A GAUCHO di Jacques Tourneur

WICHITA di Jacques Tourneur

KILLER DOG di Jacques Tourneur

REWARD UNLIMITED di Jacques Tourneur

ROMANCE OF RADIUM di Jacques Tourneur

THE FACE BEHIND THE MASK di Jacques Tourneur

THE GRAND BOUNCE di Jacques Tourneur

THE INCREDIBLE STRANGER di Jacques Tourneur

THE KING WITHOUT A CROWN di Jacques Tourneur

THE MAGIC ALPHABET di Jacques Tourneur

THE MAN IN THE BARN di Jacques Tourneur

THE SHIP THAT DIED di Jacques Tourneur

THE TWILIGHT ZONE: NIGHT CALL di Jacques Tourneur

WHAT DO YOU THINK? di Jacques Tourneur

YANKEE DOODLE GOES TO TOWN di Jacques Tourneur

DIRECTED BY JACQUES TOURNEUR di Jacques Manlay

FILMS DE FAMILLE – JACQUES TOURNEUR di Jacques Tourneur

JACQUES TOURNEUR, LE MÉDIUM (FILMER L’INVISIBLE) di Alain Mazars

Open Doors

28 di Prasanna Jayakody

A GIRL IN THE RIVER: THE PRICE OF FORGIVENESS di Sharmeen Obaid-Chinoy

DAVENA VIHAGUN di Sanjeewa Pushpakumara

EARTH AND ASHES di Atiq Rahimi

JEEWAN HATHI di Meenu Gaur , Farjad Nabi

KHAMOSH PANI di Sabiha Sumar

MOOR di Jamshed Mahmood

NAMAI BA RAHIS GOMHOR di Roya Sadat

OSAMA di Siddiq Barmak

SULANGA ENU PINISA di Vimukthi Jayasundara

Semaine de la critique

BLOOD AMBER di Yong Chao Lee

DAS KONGO TRIBUNAL di Milo Rau

DRUŽINA di Rok Biček

FAVELA OLÍMPICA di Samuel Chalard

LAS CINÉPHILAS di María Álvarez

SEÑORITA MARIA, LA FALDA DE LA MONTAÑA di Rubén Mendoza

THE POETESS di Stefanie Brockhaus, Andreas Wolff

Panorama Suisse

A CAMPAIGN OF THEIR OWN di Lionel Rupp

AIRPORT di Michaela Müller

ALMOST THERE di Jacqueline Zünd

DAS MÄDCHEN VOM ÄNZILOCH di Alice Schmid

DIE GÖTTLICHE ORDNUNG di Petra Volpe

FINSTERES GLÜCK di Stefan Haupt

L’OPÉRA DE PARIS di Jean-Stéphane Bron

LA FUREUR DE VOIR di Manuel von Stürler

MISÉRICORDE di Fulvio Bernasconi

UNERHÖRT JENISCH di Karoline Arn, Martina Rieder

Locarno Kids

JOHAN PADAN A LA DESCOVERTA DE LE AMERICHE di Giulio Cingoli

ZOMBILLÉNIUM di Arthur de Pins, Alexis Ducord