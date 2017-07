Best Day of My Life, Sarah Jessica Parker, Renée Zellweger e Isabella Rossellini nel cast

Di Federico Boni venerdì 14 luglio 2017

Tris di donne di primo livello per Best Day of My Life della Ambi Production.

Sarah Jessica Parker sarà la protagonista della commedia romantica Best Day of My Life, prodotta da Andrea Iervolino e Monika Bacardi. Al fianco dell'ex diva di Sex and the City il Premio Oscar® Renée Zellweger, Isabella Rossellini, Common, Simon Baker, Taylor Kinney e Gus Birney.

In Best Day of My Life, Vivienne (Sarah Jessica Parker), è una cantante jazz di New York, abituata a vivere solo per se stessa e per la sua musica. Dopo aver ricevuto una diagnosi che distrugge il suo mondo e tutte le sue certezze, seguiamo Vivienne nelle 24 ore seguenti, mentre prepara il suo prossimo tour mondiale, riallacciando i suoi trascurati rapporti, gli obblighi familiari e riflettendo sui suoi successi e fallimenti, ripercorrendo la sua stessa esistenza.

Fabien Constant (Mademoiselle C) dirigerà il film da una sceneggiatura scritta da Laura Eason (House of Cards). Sarah Jessica Parker sarà anche produttrice del film, insieme a Alison Benson, Andrea Iervolino e Monika Bacardi. Le riprese inizieranno questa settimana a New York. Best Day of My Life è la seconda collaborazione tra AMBI e Sarah Jessica Parker, preceduta dalla commedia romantica All Roads Lead to Rome, girata a Roma nel 2014 e mai uscita nelle sale d'Italia.

