Dumbo di Tim Burton: via alle riprese e prima foto dal set

Di Pietro Ferraro domenica 16 luglio 2017

Disney ha dato il via ufficiale alle riprese del live-action Dumbo diretto da Tim Burton nei cinema americani dal 29 marzo 2019.

Riprese in corso per la rivisitazione live-action del classico animato Disney Dumbo del 1941. Diretto dal regista Tim Burton (Alice in Wonderland, La fabbrica di cioccolato), il è film è interpretato dal vincitore del Golden Globe Colin Farrell (In Bruges, The Lobster), Il vincitore del Golden Globe Michael Keaton (Birdman, Beetlejuice), il Premio Emmy e Golden Globe Danny DeVito (Batman - il ritorno, Big Fish), il vincitore del premio BAFTA e la candidata al Golden Globe Eva Green (Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali), e presenta Nico Parker e Finley Hobbins nei loro primi ruoli cinematografici. Il cast comprende anche Roshan Seth, DeObia Oparei, Sharon Rooney e Douglas Reith.

Kraftli Frauenfelder, Derek Frey (Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali, Frankenweenie), Ehren Kruger (Ophelia, Dream House) e Justin Springer (TRON: Legacy) producono una sceneggiatura di Kruger. Nigel Gostelow (Miss peregrine - La casa dei ragazzi speciali, Dark Shadows) è il produttore esecutivo.

Il nuovo lumgometraggio Dumbo segue Holt Farrier (Colin Farrell), un ex circense che trova la sua vita stravolta quando torna dalla guerra. Il proprietario di un circo, Max Medici (Danny DeVito), assume Holt per prendersi cura di un elefante appena nato, le cui orecchie enormi lo rendono uno zimbello in un circo già in difficoltà. Ma quando i figli di Holt (Nico Parker e Finley Hobbins) scoprono che Dumbo può volare, il persuasivo imprenditore V.A. Vandevere (Michael Keaton) e un'acrobata e artista aerea di nome Colette Marchant (Eva Green) s'impegnano per rendere il peculiare pachiderma una star.

Il classico racconto animato di Walt Disney, uscito il 23 ottobre 1941, ha vinto un Oscar per la migliore colonna sonora ed è stato nominato per la migliore canzone originale ("Baby Mine"). Il team creativo del live-action Dumbo include il direttore della fotografia Ben Davis (Doctor Strange, Guardiani della galassia), lo scenografo Premio Oscar Rick Heinrichs (Star Wars: Gli ultimi Jedi, Dark Shadows), la costumista 4 volte Premio Oscar Colleen Atwood (Alice in Wonderland, Animali Fantastici e dove trovarli), il montatore Chris Lebenzon (Alice in Wonderland, Maleficent) e Paul-Gooch (Alice in Wonderland, Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali).

Utilizzando effetti visivi di ultima generazione per ritrarre Dumbo e molte delle sue controparti a quattro zampe, Dumbo sarà filmato interamente in Inghilterra, sia presso i Pinewood Studios che i Cardington Studios. Disney ha anche pubblicato la prima foto ufficiale dals et che ritrae il regista Tim Burton a bordo del treno Casey Jr., che nel film animato originale era un giovane treno parlante.

Disney aveva originariamente puntato su Will Smith per il ruolo di Holt Farrier, con Tom Hanks candidato ad interpretare il cattivo del film, V.A. Vandevere. La produzione è finita sui giornali a marzo 2015 quando l'organizzazione People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) ha inviato una lettera al regista Tim Burton chiedendo che nella sua versione di Dumbo l'elefantino fosse liberato, vedremo se il regista avrà accontentato l'associazione per la protezione degli animali. Dumbo è previsto in uscita nei cinema americani il 29 marzo 2019.

Fonte: Collider