Aladdin, annunciato il cast ufficiale del live-action Disney

Di Federico Boni domenica 16 luglio 2017

Aladdin in live-action della Disney prende vita.

Aladdin in live-action, Guy Ritchie conferma che sarà un musical Come La Bella e la Bestia, anche il live-action di Aladdin sarà un musical. Durante il D23 Expo i Walt Disney Studios hanno finalmente annunciato il cast ufficiale del live-action di Aladdin, diretto da Guy Ritchie. Protagonista assoluto Mena Massoud (The 99, Jack Ryan), nei panni del ladro di strada del titolo, con Naomi Scott (Power Rangers) in quelli di Jasmine. Will Smith, come già scritto in precedenza, sarà invece il genio della lampada, nel cartoon anni '90 straordinariamente doppiato da Robin Williams (e in italiano da un grande Gigi Proietti).

Sceneggiato da John August (Big Fish), il film manterrà gli elementi musicali che portarono la pellicola del 1992 a ricevere ben 5 nomination agli Oscar, con alcune delle più celebri canzoni ovviamente riproposte. A dirigere il lungometraggio animato Ron Clements e John Musker, con 2 Oscar vinti e oltre 500 milioni di dollari incassati dopo esserne costati poco meno di 30.

Sconosciuta, per ora, la data d'uscita ufficiale.

