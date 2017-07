D23, Disney e Pixar: annunciati due nuovi cartoon inediti

Di Federico Boni domenica 16 luglio 2017

Novità animate per Disney e Pixar.

D23, Disney e Pixar: annunciati due nuovi cartoon inediti Mena Massoud e Naomi Scott saranno i protagonisti di Aladdin, con Will Smith negli abiti del Genio. Durante il D23 Expo, Disney e Pixar hanno annunciato l'arrivo di due nuovi titoli animati, al momento senza titolo. A dirigere un nuovo progetto originale per la Pixar sarà nuovamente Dan Scanlon, regista di Monster and Co. Secondo il regista, che è rimasto orfano di padre in giovane età, questo film sarà ispirato alla domanda che si è sempre posto: 'chi era mio padre?'.

Un fantasy suburbano, così è stato descritto, con la storia che ruoterà a due elfi teenager rimasti senza papà quando erano ancora troppo giovani per poterlo ricordare. Grazie a un pizzico di magia rimasto nel mondo, i ragazzi intraprenderanno un’epica avventura che permetterà loro di poter passare un ultimo ed unico giorno con il padre scomparso. Mostrati anche alcuni concetp art, con gli unicorni autentici animali domestici.

Per quanto riguarda l'animazione Disney, invece, il prossimo progetto originale sbarcherà in sala il 12 aprile 2019 ed avrà lo Spazio come assoluto protagonista. Il film sarà legato a Cars e Planes, con Klay Hall e Bobs Gannaway registi.