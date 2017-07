Box Office Italia, Spiderman: Homecoming batte Il Pianeta delle Scimmie 3

Di Federico Boni lunedì 17 luglio 2017

The War - Pianeta delle Scimmie fallisce l'assalto al trono del box office tricolore.

Box Office Usa, The War - Il pianeta delle scimmie batte Spider-Man: Homecoming In attesa di Dunkirk e Valerian, è Il pianeta delle scimmie 3 a far suo il primato al box office Usa. Ben due titoli sopra il milione di euro, nel fine settimana italiano. Una realtà che in questa arida estate cinematografica possiamo accogliere alzando i calici al cielo. Spiderman: Homecoming ha mantenuto la vetta del box office tricolore, con 1.285.526 euro in 4 giorni e un totale arrivato ai 5.143.687 euro. Il cinecomic Sony potrebbe chiudere la sua corsa a quota 8 milioni. Impossibile, ad oggi, il traguardo dei 10. Sconfitto al debutto The War: Il pianeta delle Scimmie, partito con 1.155.464 euro e una media per sala inferiore ai 2000 euro. L'Alba del Pianeta delle Scimmie esordì con 1.253.524 euro in 3 giorni, mentre Apes Revolution con 1.970.458 euro in 5 giorni. Siamo più o meno lì.

Netto lo stacco con il resto della chart. Medaglia di bronzo con appena 154.661 euro per Transformers 5, arrivato ai 4.409.929 euro totali, seguito dagli 806.000 euro di 2:22 Il destino è già scritto e dagli 86.160 euro del debuttante Black Butterfly. 75.911 euro per l'altra novità Wish Upon, seguito dai 4.443.419 euro de La Mummia, dai 12.335.105 euro di Pirati dei Caraibi 5, dai 24.132 euro dell'esordiente Cana mangia Cane e dai poco più di 500.000 euro di Civiltà Perduta.

Fine settimana pronto a partire mercoledì, quello in arrivo, grazie alle uscite di USS Indianapolis e Prima di domani, seguiti nella giornata di giovedì da Chips, Savva e Operation Chromite.