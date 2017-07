Star Wars: nuova action figure di Luke Skywalker per i 40 anni de "Il ritorno dello Jedi"

Di Pietro Ferraro martedì 18 luglio 2017

Ho Toys annuncia una nuova action-doll di Mark Hamill nei panni di Luke Skywalker per i 40 anni del sequel "Star Wars: Il ritorno dello Jedi".

Con la costruzione di una nuova e più potente Morte nera, Luke Skywalker, insieme alla flotta Ribelle e ai suoi amici, organizza un enorme attacco alla stazione spaziale per fermare le mira di conquista dell'Impero e far cessare la sua tirannia attraverso la galassia. Nella battaglia finale a bordo di questo terrore tecnologico, Luke Skywalker affronta il padre Darth Vader davanti al malvagio Imperatore Palpatine. Tuttavia, nel momento più critico, Darth Vader prende la decisione di proteggere suo figlio distruggendo il crudele imperatore e, infine, sacrificare la propria vita, ripristinando una nella galassia una pace temporanea.

Star Wars: nuova statua Sideshow di Luke Skywalker in 'L'impero colpisce ancora' Sideshow annuncia una nuova statua di Luke Skywalker in "Star Wars: L'impero colpisce ancora".

Hot Toys annuncia un'altra opera d'arte che farà la gioia dei fan dell'iconica saga di George Lucas con una nuova action-doll in scala 1/6 che raffigura il leggendario Luke Skywalker così come appare in Star Wars: Il ritorno dello Jedi.

Oltre ad una testa scolpita nel dettaglio che replica le fattezze dell'attore Mark Hamill la figure presenta anche gli abiti che Luke Skywalker ha indossato nel capitolo conclusivo della trilogia originale, con la figure che dispone di un completo nero e una tunica Jedi con cappuccio indossati da Luke su Tatooine e sulla Morte nera. Gli accessori includono una spada laser illumitata a LED, una spada alternativa intercambiabile che simula l'arma in movimento, una pistola blaster e una base a tema.

