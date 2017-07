Robotech, Andy Muschietti alla regia

Di Federico Boni martedì 18 luglio 2017

Robotech prende finalmente vita.

Robotech, James Wan alla regia? In attesa di The Conjuring 2 James Wan potrebbe dire di sì alla regia di Robotech In attesa di vederlo in sala con IT, papabile all'imminente Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, Andy Muschietti, regista de La Madre, ha fatto suo Robotech. Parola dell'Hollywood Reporter. Progetto in lavorazione da circa un decennio, Robotech porterà in sala la serie televisiva animata creata nel 1985 fondendo tre diversi anime, in alcun modo correlati fra loro, prodotti in Giappone dalla Tatsunoko.

Robotech vedeva la razza umana trovarsi sull'orlo dell'annientamento, sotto l'attacco di una flotta aliena di navi da guerra gigantesche capaci di distruggere un pianeta intero in un attimo. L'unica speranza di salvezza è legata al segreto di Robotech, ovvero una tecnologia avanzata aliena che ha dato agli esseri umani l'accesso ai poteri robotici e dei sistemi interstellari delle astronavi spaziali.

Muschietti era stato legato all'adattamento anche nel 2015, per poi cadere nel dimenticatoio. Successivamente Nic Mathieu, Akiva Goldsman e James Wan, attualmente al lavoro su Aquaman, erano saliti in sella al blockbuster, fino al ritorno al passato di oggi. Nel lontano 2008 Lawrence Kasdan aveva iniziato a scrivere una sceneggiatura che a questo punto quasi certamente andrà ritoccata, per non dire completamente riscritta.

Muschietti e sua sorella Barbara Muschietti produrranno la pellicola accanto a Gianni Nunnari e Mark Canton. Sconosciuti i tempi produttivi.

Fonte: Comingsoon.net