Better Watch Out: nuovo trailer e locandine del thriller natalizio Chris Peckover

Di Pietro Ferraro domenica 17 settembre 2017

Better Watch Out: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller di Chris Peckover nei cinema americani dal 6 ottobre 2017.

Well Go USA ha reso disponibili un trailer senza censure ("Red Band") del thriller Better Watch Out, una sorta di versione sadica di Mamma ho perso l'aereo, infatti il film è descritto dalla critica come "Mamma ho perso l'aereo incontra The Strangers" e questo nuovo trailer ammicca parecchio al classico natalizio anni '90 di Chris Columbus.

La babysitter Ashley (Olivia DeJonge) deve difendere le sue giovani leve (Levi Miller, Ed Oxenbould) quando alcuni intrusi entrano in casa durante una notte nevosa. Il cast di supporto include anche Virginia Madsen e Patrick Warburton come i genitori di Luke, Robert e Deandra, e con Dacre Montgomery nei panni di Jeremy.

Chris Peckover (Undocumented) dirige Better Watch Out da una sceneggiatura che ha scritto con Zach Kahn.





Well Go USA ha reso disponibili trailer e poster per del thriller natalizio Better Watch Out in uscita nei cinema americani il 6 ottobre 2017.

Quando si pensa alla periferia, si immagina quiete e sicurezza, ma questa notte di festività in periferia sta per trasformarsi in un incubo. Ashley (Olivia DeJonge) è convinta che questo lavoro di babysitter trascorrerà in tutta tranquillità, ma la notte prende una svolta inqueitante quando pericolosi intrusi irrompono in casa terrorizzando lei e il ragazzino di dodici anni, Luke (Levi Miller), di cui si sta prendendo cura. Ashley difende il suo incarico al meglio della sua capacità solo per scoprire che quella a cui si trova davanti non è una normale intrusione domestica.

Il cast di supporto include anche Ed Oxenbould, Dacre Montgomery, Aleks Mikic, Patrick Warburton e Virginia Madsen. Chris Peckover dirige questo thriller da uno script che ha scritto con Zach Kahn. Questo film segna il secondo lungometraggio di Chris Peckover dopo il debutto nel 2010 con Undocumented.

La locandina ufficiale che trovate a seguire celebra la tradizione del brutto maglione di Natale, anche se questo particolare maglione non presenta ricami festosi ma asce, pistole e coltelli. Olivia DeJonge è reduce da ruoli nel thriller The Visit di M. Night Shyamalan, l'horror Scare Campaign e la serie tv Will. Levi Miller ha ritratto Peter Pan nell'avventura fantasy Pan del 2015 ed è apparsa anche nella serie tv Supergirl come Carter Grant, figlio di Cat Grant (Calista Flockhart) e sarà nell'atteso fantasy Nelle pieghe del tempo della Disney.