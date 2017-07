Al cinema dal 20 luglio: trailer, trame e recensioni dei film in sala

Di Pietro Ferraro giovedì 20 luglio 2017

Arrivano in sala i "Chips", il film d'animazione "Savva", il dramma young adult "Prima di domani", la storia vera "USS Indianapolis" e il film di guerra "Operation Chromite".

- Prima di domani (USA 2017 - Drammatico - Durata 99 minuti) di Ry Russo-Young con Zoey Deutch, Halston Sage, Logan Miller, Kian Lawley, Elena Kampouris. Trama: Cosa succederebbe se oggi fosse l’ultimo giorno per il resto della tua vita? Da questa domanda inizia il viaggio di Samantha Kingston detta Sam (Zoey Dutch) che ha una vita perfetta, un ragazzo stupendo e tre amiche fantastiche. Tutto sembra andare per il verso giusto finché non realizza di rivivere lo stesso giorno più volte senza riuscire ad andare avanti. [Al cinema dal 19 luglio] TRAILER ITALIANO

- USS Indianapolis (USA 2017 - Drammatico / Azione - Durata 128 minuti) di Mario Van Peebles con Nicolas Cage, Tom Sizemore, Thomas Jane, Matt Lanter, Weronika Rosati, Cody Walker, Brian Presley, Emily Tennant. Trama: USS Indianapolis è basato su fatti realmente accaduti e porta sul grande schermo la coinvolgente storia dell’incrociatore militare affondato durante la Seconda Guerra Mondiale e dei suoi uomini, diventati eroi. [Al cinema dal 19 luglio] TRAILER ITALIANO

- ChiPS (USA 2017 - Commedia / Azione - Durata 100 minuti) di Dax Shepard con Dax Shepard, Michael Peña, Vincent D'Onofrio, Jessica McNamee, Adam Brody, Ryan Hansen, Justin Chatwin, Kristen Bell. Trama: Jon Baker e Frank "Ponch" Poncherello entrano a far parte della California Highway Patrol (CHP) di Los Angeles, spinti da motivazioni diverse. Baker è un ex motociclista professionista che si è arruolato per rimettere apposto la sua vita e il suo matrimonio. Poncherello è un agente federale sotto copertura piuttosto arrogante, che ha il compito di scoprire se una recente rapina multimilionaria è stata compiuta da agenti della CHP. La recluta inesperta e il temprato professionista fanno squadra, ma si scontrano di continuo: perciò dar vita ad una collaborazione è più facile a dirsi che a farsi. Ma l’abilità da motociclista di Baker e la conoscenza delle strade di Ponch potrebbero funzionare... se non fosse che si complicano la vita a vicenda. TRAILER ITALIANO

- Operation Chromite (Corea del Sud 2017 - Drammatico / Guerra - Durata 111 minuti) di Jae-Han Lee con Lee Jung-Jae, Beom-su Lee, Se-Yeon Jin, Liam Neeson, Mathew Darcy, Sean Dulake, Jeong Jun-ho, Justin Rupple. Trama: 25 giugno 1950, la Corea del Nord invade la Corea del Sud con l'aiuto della Cina e della Russia. La capitale della Corea del Sud, Seul, cade in 3 giorni, e il resto del paese sopra il fiume Nakdong, in un mese. Il Generale MacArthur, a capo del Commando Supremo delle Nazioni Unite, pianifica un'operazione di atterraggio nella città portuale di Incheon. L'operazione ha il nome in codice di “Operation Chromite”, e una probabilità di successo di 5000:1. In ogni caso, assicurarsi Incheon è l'unico modo per cambiare le sorti della guerra. Sotto gli ordini di MacArthur, l'unità segreta speciale chiamata “X-RAY” riesce a infiltrarsi nella città di Incheon, occupata dai nordcoreani e si appresta ad aprire la strada per l'operazione delle forze ONU. Il Capitano Jang Hak-soo e 7 membri dell'unità si camuffano come unità di ispezione nordcoreana e cominciano a collezionare informazioni vitali. Ma quando la loro copertura salta a causa dell'unità di Difesa di Incheon capitanata da Lim Gye-jin, rimane soltanto un'ultima possibilità per condurre le forze delle Nazioni Unite sulle sponde di Incheon. TRAILER ITALIANO

- Savva (Russia 2017 - Animazione / Fantasy Durata 85 minuti) di Maksim Fadeev con le voci di Rossella Brescia, Giancarlo Magalli, Valentina Bartoloni. Trama: “Savva” è la storia di un ragazzo di 10 anni che vive in un piccolo villaggio in una foresta. Una volta protetto dai regali lupi bianchi, il villaggio ora è facile preda di una banda di spietate iene. Savva riesce a fuggire nel bosco, dove viene salvato da Angee, un maestoso lupo bianco, l’unico sopravvissuto alla scomparsa di massa della sua specie. Savva e Angee iniziano così un lungo e pericoloso viaggio in cerca di un guerriero in grado di liberare il suo villaggio. TRAILER ITALIANO