George Romero: il tributo del mondo horror

Di Pietro Ferraro mercoledì 19 luglio 2017

Il tributo del mondo horror al compianto maestro George A. Romero scomparso a 77 anni.

George A. Romero, regista del cult La notte dei morti viventi, è scomparso all'età di 77 anni. L'iconico regista horror è morto nel sonno dopo una battaglia contro un aggressivo cancro ai polmoni. La morte di Romero ha scatenato la reazione dei social media con il mondo dell'horror che ha voluto rendere omaggio al regista.

George A. Romero ha girato La notte dei morti viventi nel 1968 a Pittsburgh con un budget di 114.000$. Il film è diventato un cult incassando 30 milioni di dollari. Amici e collaboratori di Romero insieme alla casa di produzione Image Ten hanno messo i loro loro soldi per realizzare il progetto. Romero fortemente influenzato dal libro "Io sono leggenda" di Richard Matheson ha girato il suo film in bianco e nero su un gruppo di persone intrappolate in una fattoria in Pennsylvania assediate da un'orda di zombie. Il regista ha poi affermato che il film era una critica sul capitalismo. Dopo il consenso della critica il film è stato selezionato dalla Biblioteca del Congresso per la conservazione nel National Film Registry poiché considerato "culturalmente, storicamente ed esteticamente significante".

Dopo aver acccantonato i suoi "morti viventi" negli anni '70, Romero tornò al genere zombie nel 1978 con Zombi. Romero ha scritto il film con il regista Dario Argento filmandolo a Pittsburgh nel corso di 4 mesi. Il film è diventato il modello per la figura dello zombie coma la conosciamo oggi e ha generato 4 sequel, un remake di Tom Savini e una nuova rivisitazione, L'alba dei morti viventi, scritta dal James Gunn di Guardiani della galassia e diretto da Zack Snyder. Prima che gli zombie diventassero "modaioli" per un platea televisiva con The Walking Dead l'influenza di George A. Romero è stata unica e inimitabile come ha scritto Stephen King su Twitter.

Sono molto triste nell'ascoltare che il mio collaboratore preferito e buon vecchio amico, George A. Romero è morto. George, non ci sarà mai nessuno come te.

Anche Eli Roth ha utilizzato Twitter per dare il suo tributo scrivendo: "Ho appena sentito la notizia di George Romero, non riesco a quantificare quanto mi ha ispirato e cosa ha fatto per il cinema. Condoglianze alla sua famiglia". Barbara Crampton ha condiviso: "RIP George Romero, i tuoi contributi innovativi al genere sono senza pari. Ci mancherai e il tuo genio ci ha reso migliori". Don Mancini, creatore del franchise della "Bambola Assassina" ha scritto: "RIP George Romero, tu vivi con le tue opere e nel cuore di noi fan".

Mike Flanagan (Oculus, Ouija 2) ha detto: "È impossibile esagerare sull'impatto di George A. Romero sul genere. Abbiamo perso una leggenda. Riposa in pace". L'attore e doppiatore D.C. Douglas ha salutato il regista scrivendo: "RIP George A. Romero...Oggi tutti i fan del mondo degli zombie ti tributano eterna gratitudine...speriamo che resterai morto". Larry Karaszewski (Ed Wood, Man on the Moon) ha dichiarato: "George A. Romero è stato il primo filmmaker che abbia mai incontrato. Sono stato uno studente di cinema alla USC e mi ha invitato gentilmente al mix sonoro per Creepshow". A seguire trovate altri tributi a Romero dalla comunità horror.

Goodbye George A Romero. We laughed through 50 years and 9 films. I will miss him. There is a light that has gone out and can't be replaced. pic.twitter.com/N0MAC1ItVM — Tom Savini (@THETomSavini) 16 luglio 2017

Romero has passed away. Hard to find words right now. The loss is so enormous. — Guillermo del Toro (@RealGDT) 16 luglio 2017

RIP George A Romero... Everyone involved in the world of Zombies today owe you much gratitude... Here hoping you stay dead. — D.C. Douglas (@DC_Douglas) 16 luglio 2017

RIP George Romero. Your groundbreaking contributions to the genre are unparrelled. We will miss you and are made better for your brilliance pic.twitter.com/zYPn3GRfXw — Barbara Crampton (@barbaracrampton) 16 luglio 2017

RIP GEORGE ROMERO. YOU LIVE ON THROUGH YOUR WORK AND IN THE HEARTS OF US FANS. pic.twitter.com/08L4iEQYKn — Don Mancini (@RealDonMancini) 16 luglio 2017

RIP George Romero. You were a genius, and I look forward to your inevitable return. https://t.co/8GTVebIMBc — Brian Lynch (@BrianLynch) 16 luglio 2017

So sad to hear about the passing of George A. Romero. A true visionary & highly influential filmmaker who played a big role in movie history pic.twitter.com/4cT5W8tUtv — Alicia Malone (@aliciamalone) 16 luglio 2017

RIP George Romero! Had the pleasure of working with him on Savini's NOLD remake, enjoyed his company at many horror cons. A huge influence!! — Bill Moseley (@choptopmoseley) 16 luglio 2017

SAD YET SOMEHOW FITTING GEORGE ROMERO'S INFLUENCE ON STORYTELLING NOW GNAWS AT US FROM THE GRAVE - THANK YOU, MR. ROMERO AND REST IN PEACE pic.twitter.com/H9OjBcwz0c — Bryan Fuller (@BryanFuller) 16 luglio 2017