Mazinga Z, il film in Italia con Lucky Red - il teaser poster

Di Federico Boni mercoledì 19 luglio 2017

Sarà la Lucky Red, con il marchio Key Films, a distribuire in Italia Mazinga Z.

Capitan Harlock 3D: recensione di un mito per il grande schermo Recensione di Capitan Harlock 3D, il mito immortale portato nei cinema italiani da Lucky Red a partire dal 1 gennaio 2014. Dopo il successo di Capitan Harlock, la Toei Animation ritrova la Lucky Red grazie a Mazinga Z. Attraverso il marchio Key Films, infatti, la società guidata da Andrea Occhipinti distribuirà il lungometraggio animato Mazinga Z, da ottobre nelle sale d'Italia.

Era il 1972 quando dalla fantasia del geniale Gō Nagai nasceva quello che sarebbe stato il primo robot pilotato da un uomo nella storia degli anime giapponesi: Mazinga Z, un personaggio, amatissimo da intere generazioni di tutto il mondo, destinato all’immortalità. Grazie al suo fascino futurista e ai valori di pace e giustizia per cui lotta, Mazinga Z vive ancora oggi nella memoria di chi è cresciuto con i suoi manga e la sua serie tv.

A dirigere questo adattamento cinematografico Junji Shimizu e Go Nagai, con lo storico protagonista Koji Kabuto e sullo sfondo un pianeta Terra minacciato. In attesa del primo trailer in italiano, la Lucky Red ha diffuso il teaser poster. Uscito nei cinema d'Italia il 1° gennaio del 2014, Capitan Harlock ha incassato ben 5 milioni di euro.