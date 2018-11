Stasera in tv: "La ragazza del dipinto" su Canale 5

Canale 5 stasera propone La ragazza del dipinto (Belle), film drammatico del 2013 diretto da Amma Asante interpretato da Gugu Mbatha-Raw, Tom Wilkinson, Miranda Richardson, Sam Reid, Matthew Goode, Emily Watson e Tom Felton.

Cast e personaggi

Gugu Mbatha-Raw: Dido Elizabeth Belle

Tom Wilkinson: Lord Mansfield

Emily Watson: Lady Mansfield

Sarah Gadon: Elizabeth

Sam Reid: John Davinier

Miranda Richardson: Lady Ashford

Penelope Wilton: Lady Mary Murray

Matthew Goode: Sir John Lindsay

Sarah Gadon: Lady Elizabeth Murray

Tom Felton: James Ashford

Alex Jennings: Lord Ashford

James Norton: Oliver Ashford

James Northcote: Mr. Vaughan

Bethan Mary-James: Mabel

Susan Brown: Baronessa Vernon

Doppiatori italiani

Alessia Amendola: Dido Elizabeth Belle

Franco Zucca: Lord Mansfield

Chiara Colizzi: Lady Mansfield

Massimiliano Manfredi: John Daviner

Roberta Greganti: Lady Ashford

Ludovica Modugno: Lady Mary Murray

Gianfranco Miranda: Sir John Murray

Chiara Gioncardi: Lady Elizabeth Murray

Flavio Aquilone: James Ashford

Massimo Giuliani: Lord Ashford

Daniele Giuliani: Oliver Ashford

Graziella Polesinanti: Baronessa Vernon





La trama

Dido Belle, metà bianca e metà nera, nasce sul finire del XVIII secolo dall'unione tra l'aristocratico ammiraglio inglese John Lindsay e una schiava africana. Quando la madre muore, Dido ha solo sei anni e, contro ogni previsione, l'ammiraglio decide di portarla in Inghilterra e farla crescere nella sua casa di famiglia di Kenwood nell'Hampstead. Qui, viene affidata alle cure dello zio, il Conte di Mansfield, per essere educata e cresciuta come la cugina Elizabeth, con tutti i privilegi di una ragazza nelle cui vene scorre sangue nobile. Una volta divenuta donna, però, Dido non riesce a trovare marito per via del colore della sua pelle ed è costretta a confrontarsi con le barriere di razza e classe.





Curiosità



Il film trae ispirazione dal ritratto del 1779 di Dido Elizabeth Belle accanto a sua cugina Lady Elizabeth Murray, a Kenwood House, che fu commissionato dal loro prozio, William Murray, I conte di Mansfield, allora Lord Chief Justice of England. Molto poco si conosce della vita di Dido Belle, che nacque nelle Indie Occidentali ed era la figlia meticcia illegittima del nipote di Mansfield. Il padre la trova che vive in povertà e la affida alle cure di Mansfield e di sua moglie.



Il caso del massacro di Zong, conosciuto ufficialmente come Gregson contro Gilbert (1783), non è stato il punto di riferimento pro-abolizionismo che il film ha ha rappresentato. Evitava totalmente la questione della schiavitù e non avrebbe mai raggiunto una decisione definitiva. Il Lord Chief Justice William Murray ha chiesto un altro processo che non è mai arrivato tribunale. Si presume che la questione sia stata risolta privatamente. Lord Mansfield presiedeva un caso precedente che divenne molto importante per il movimento abolizionista. In Somerset v. Stewart (1772), Lord Mansfield ha concluso che la schiavitù poteva essere legale solo tramite statuto e poiché tale statuto non esisteva, non esisteva alcuna base giuridica per la schiavitù in Inghilterra e Galles. Nel film il giudizio di Lord Mansfield dimostra che esistono prove sufficienti per suggerire che gli schiavi commettessero frodi e che Lord Mansfield personalmente non amasse l'idea di schiavitù. Non dice nulla sulla legittimità della schiavitù in Inghilterra e Galles, né sulla legittimità di assicurare uomini come carico.



Una versione iniziale della sceneggiatura dal titolo "Belle and Bette" si concentrata sul rapporto tra Dido e la sua cugina Elizabeth.



Sam Claflin fu inizialmente annunciato come John Davinier, ma in seguito ha abbandonato per altri impegni.



Questo film riunisce due attori della serie di Harry Potter: Miranda Richardson (Rita Skeeter) e Tom Felton (Draco Malfoy).



Emilia Clarke e Claire Foy hanno entrambe sostenuto un provino per il ruolo di Elizabeth Murray.



I crediti citano David Gant nel ruolo di Johan Zoffany, l'artista che dipinse il famoso ritratto di Dido e Elizabeth, ma molti esperti d'arte credono che il lavoro sia in realtà di David Martin nello stile di Zoffany. Nel 2017 il dipinto era di proprietà della famiglia Mansfield e custodito nella loro casa, Scone Palace a Perth, in Scozia.



Nella vita reale, Elizabeth Murray ha sposato George Finch-Hatton, 10° Conte di Winchilsea. Il loro nipote era Denys Finch Hatton, interpretato da Robert Redford nel film La mia Africa.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono della compositrice britannica Rachel Portman, la prima donna ad aver vinto un Premio Oscar alla migliore colonna sonora nel 1997 per le musiche del film Emma. Altri crediti della Portman includono colonne sonore per Le regole della casa del sidro, Chocolat, Oliver Twist di Roman Polański e La duchessa.



TRACK LISTINGS:

1. Main Titles

2. Laughter Montage

3. Are You Punishing Me?

4. The Portrait Is Revealed

5. Mirror

6. Time Pass To 1781

7. A Father's Goodbye

8. John Leaves Lord Mansfield's Tutorage

9. Sitting For Portrait

10. Dido Elizabeth Belle

11. John Pulls Dido Aside

12. The Zong

13. Dido Goes To Tavern

14. Maps

15. She Was Beautiful

16. James Manhandles Dido

17. Dido Removes Her Ring

18. You Already Loved Me

19. The Docks

20. Lord Mansfield Watches John

21. Dido Goes To Courts

22. Let Justice Be Done

23. You Would Be My Wife

