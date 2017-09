L'uomo di neve: nuove locandine, foto e video con Carlo Lucarelli

Di Pietro Ferraro giovedì 28 settembre 2017

L'uomo di neve: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller di Tomas Alfredson nei cinema italiani dal 12 ottobre 2017.

Il 12 ottobre Univeral Pictures porta nei cinema italiani L'uomo di neve, il thriller basato sull'omnimo romanzo di Jo Nesbo.

Michael Fassbender: una carriera tra cinema d'autore e blockbuster Michael Fassbender protagonista al cinema nel thriller "L'uomo di neve" - Nelle sale con Universal Pictures dal 12 ottobre.

Disponibile una nuova featurette in italiano in cui lo scrittore Carlo Lucarelli ci racconta la trama del film interpretato da Michael Fassbender, Charlotte Gainsbourg e Rebecca Ferguson.

Investigando sulla scomparsa di una donna, avvenuta subito dopo la prima neve d’inverno, il detective (Fassbender) a capo di una squadra speciale anticrimine teme che sia tornato a colpire un inafferrabile serial killer. Grazie all’aiuto di una brillante poliziotta appena trasferita (Ferguson), il detective si trova a riaprire casi irrisolti vecchi di decenni nella speranza di trovare indizi che li colleghino al nuovo efferato delitto e sconfiggere così una mente diabolica oltre ogni immaginazione prima della prossima nevicata.





L'uomo di neve: secondo trailer italiano e nuova locandina del thriller con Michael Fassbender

Universal Pictures ha reso disponibili un secondo trailer italiano del thriller L'uomo di Neve che vi proponiamo insieme ad una nuova locandina italiana ufficiale.



Il film diretto da Tomas Alfredson è basato sul libro di Jo Nesbø e interpretato da Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Charlotte Gainsbourg e J.K. Simmons.

Investigando sulla scomparsa di una donna, avvenuta subito dopo la prima neve d’inverno, il detective (Fassbender) a capo di una squadra speciale anticrimine teme che sia tornato a colpire un inafferrabile serial killer. Grazie all’aiuto di una brillante poliziotta appena trasferita (Ferguson), il detective si trova a riaprire casi irrisolti vecchi di decenni nella speranza di trovare indizi che li colleghino al nuovo efferato delitto e sconfiggere così una mente diabolica oltre ogni immaginazione prima della prossima nevicata.

L'uomo di neve arriva nei cinema italiani il 12 ottobre.





L'uomo di neve: trailer italiano del thriller con Michael Fassbender

Universal Pictures ha reso disponibile un primo trailer del thriller L'uomo di neve, diretto dal regista Tomas Alfredson (Lasciami Entrare - Let the Right One In, La Talpa), basato sul bestseller di Jo Nesbø e in arrivo nei cinema italiani il 12 ottobre 2017.

L'uomo di neve di Joe Nesbo arriva al cinema con Tomas Alfredson alla regia Sarà il regista di Lasciami Entrare e de La Talpa a dirigere l'adattamento cinematografico de L'uomo di neve di Joe Nesbo

Il film è interpretato da Michael Fassbender (la saga di X-Men), Rebecca Ferguson (Mission: Impossible - Rogue Nation), Charlotte Gainsbourg (Independence Day: Rigenerazione) e J.K. Simmons (Whiplash).





Quando un commissario (Fassbender) inizia a indagare sulla sparizione di una donna alla caduta della prima neve di inverno, teme che possa essere di un serial killer a piede libero e tornato in azione. Con l’aiuto di una brillante recluta (Ferguson), il poliziotto riesce a ricollegare altri casi non risolti da decenni e si impegna ad evitare un nuovo dramma prima della prossima nevicata.

L’uomo di neve è prodotto da Tim Bevan ed Eric Fellner di Working Title (La Teoria del Tutto - The Theory of Everything, Les Misérables), al fianco di Robyn Slovo (La Talpa - Tinker Tailor Soldier Spy) e Piodor Gustafsson (Millennium – Uomini che odiano le donne - The Girl with the Dragon Tattoo).

Produzione della Working Title Films, in associazione con Another Park Film, il thriller ha goduto della produzione esecutiva di Nesbø, Niclas Salomonsson, Martin Scorsese, Alfredson, Liza Chasin e Amelia Granger.