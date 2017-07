Mega Man al cinema con i registi di Nerve

Di Federico Boni mercoledì 19 luglio 2017

Trovati i due registi che porteranno in sala Mega Man.

Mega Man: la Fox sta sviluppando un film live-action basato sul videogame per Nintendo Il videogame "Mega Man" per Nintendo diventerà un film live-action prodotto da 20th Century Fox. Henry Joost e Ariel Schulman, registi di Catfish, Paranormal Activity 3 e Nerve, scriveranno e dirigeranno l'adattamento cinematografico di Mega Man. Parola dell'Hollywood Reporter. Chernin Entertainment e Masi Oka (Heroes) produrranno il film insieme alla Twentieth Century Fox.

Nato nel 1987 per Nintendo, Mega Man è poi proseguito con 130 seguiti, tra Nintendo Entertainment System, PlayStation 4 e Xbox One. Creato da Dr. Light per diventare assistente di laboratorio, Mega Man viene rapito dal Dr. Wily, che lo rende malvagio fornendolo di armi speciali per conquistare il mondo. Dr. Light modifica il suo assistente di laboratorio in un droide da battaglia dotandolo di armatura e un cannone al plasma e ribattezzandolo Mega Man. Ogni volta che Mega Man sconfigge uno dei malvagi robot di Wily, guadagna la capacità di acquisire le loro armi.

Mega Man è comparso negli anni anche in altri videogiochi di Capcom, come in Marvel vs. Capcom e Super Smash Bros. per Nintendo 3DS e Wii U, oltre ad essere il protagonista di una serie televisiva animata e ad apparire in fumetti, giocattoli e altro merchandising.

Fonte: Comingsoon.net