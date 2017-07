Star Wars 8: Rian Johnson rivela un frammento dei titoli di apertura

Di Pietro Ferraro giovedì 20 luglio 2017

Rian Johnson ha rivelato una singola parola del testo di apertura di "Star Wars: Gli Ultimi Jedi".

Uno degli elementi iconici della saga di Star Wars è senza alcun dubbio la sequenza dei titoli di apertura, un prologo che ha scandito tutti i film della saga, Rogue One escluso, accompagnato dalll'altrettanto iconica musica di John Williams. Star Wars: Gli ultimi Jedi avrà il suo testo di apertura con Disney e Lucasfilm che stanno lavorando alacremente affinché niente di non programmato trapeli. Ora il regista Rian Johnson ha voluto rivelato almeno una parola che possiamo aspettarci di vedere nel nuovo testo di apertura a scorrimento creato per il film. Qual'è la parola? "Decimato".

Rian Johnson ha parlato con il L.A. TImes durante il recente D23 di Disney e ha fornito loro la singola parola rivelata per i titoli di apertura di Star Wars 8. Può non essere molto, ma è abbastanza inquietante. Johnson non ha rivelato altre parole che appariranno nel testo, ma ha parlato un po' di quanto sia difficile scrivere il testo di apertura per un film di Star Wars.

Avevo appena iniziato a scrivere la bozza, avevo scritto qualcosa, ed era terribile, poi ho guardato uno dei dietro le quinte in cui Lucas diceva: "È come scrivere un haiku". Mi sono reso conto che potevo perfezionarlo come intendeva. Non abbiamo finito il testo di apertura e ci siamo bloccati totalmente fino a qualche settimana fa. Sei in un fase tipo: "abbiamo bisogno di questa parola, abbiamo bisogno di quella parola, che cosa possiamo cambiare". È come una poesia, c'è molto spazio per gli errori nel tentativo di farlo bene, il che è fantastico, spero vi piacerà.

Rian Johnson sta lavorando da un bel po' di tempo ai titoli di apertura. Nel mese di gennaio, il regista ha condiviso una foto dalla sala di montaggio mentre lavorava su Star Wars: Gli Ultimi Jedi che mostrava la parte superiore del testo con il titolo. Ci sta lavorando da allora e il fatto che abbia potuto rivelare una singola parola la dice lunga su quanto tenga ad ogni sigolo elemento del film. Per alcuni il testo iniziale potrebbe non sembrare un grosso problema, ma per i fan di Star Wars ha una sua importanza, vedi la polemica scaturita sulla mancanza dell'iconico testo di apertura nello spin-off Rogue One. Nel corso degli anni si è discusso su chi stia narrando la saga di Star Wars e da allora è stato confermato che l'intera storia viene raccontata da R2-D2. Star Wars: Gli Ultimi Jedi è previsto nei cinema il 15 dicembre 2017.