Star Wars 8: nuove action figures Hasbro di Luke e Rey al Comic-Con 2017

Di Pietro Ferraro giovedì 20 luglio 2017

Hasbro porta al Comic-Con uno speciale set di action figures che prefigura l'addestramento Jedi impartito da Luke a Rey in "Star Wars: Gli Ultimi Jedi".

Una delle voci più persistenti che circondano Star Wars: Gli ultimi Jedi è che la storia sarà in parte incentrata sull'addestramento Jedi di Rey, voce che potrebbe essere stata confermata da un nuovo set di action figures. Hasbro ha pubblicato prime foto e dettagli del loro set "Star Wars The Black Series Luke (Jedi Master) & Rey (Jedi Training)", che sarà disponibile per l'acquisto al Comic-Con questa settimana, prima di essere reso disponibile al resto del pubblico dal 14 agosto. Ecco la descrizione ufficiale di questo set che chiarisce che Rey sarà addestrata per diventare un Jedi da Luke Skywalker.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi - prima trama ufficiale di 'Star Wars 8' "Star Wars: Episodio VIII" esce nelle sale italiane a dicembre 2017 con il titolo "Star Wars: Gli Ultimi Jedi".

Ragazzi e fan potranno immaginare le più grandi battaglie e missioni della saga di Star Wars con le figures "The Black Series", con raffinate caratteristiche e decorazioni, questa serie incarna la qualità e il realismo che i fan devoti di Star Wars cercano. Un contadino di Tattoine. Una commerciante di rottami di Jakku. Una storia sconosciuta. Un cammino in attesa di essere svelato. Questo set " Star Wars The Black Series" include le figures da 15cm di Luke Skywalker (Jedi Master) e Rey (Jedi Training) ispirate all'avventura di Rey per trovare il maestro Jedi perduto Luke Skywalker. Con punti multipli di articolazione e un design ispirato al film, questo set "Black Series 2-Pack" è stato creato per i collezionisti con dettagli autentici tratti dalla storia del film. Gli accessori di questo set "Star Wars The Black Series" di Luke Skywalker (Jedi Master) e Rey (Jedi Training) permettono ai fan e ai collezionisti di immaginare il leggendario Jedi Luke Skywalker che sfida le aspettative di Rey mentre le insegna le vie della Forza.

Le immagini di Hasbro contengono anche il testo del packaging di "Rey (Jedi Training)" e "Luke Skywalker (Jedi Master)" posto sotto ogni figure che riporta "Figure collezionabile di alta qualità con dettagli autentici tratti dal film". Il set è dotato di "3 accessori caratteristici", una spada laser, il bastone di Rey e un blaster, probabilmente lo stesso datole da Han Solo (Harrison Ford) in Star Wars: Il riveglio della Forza. Il set sarà disponibile alla convention ad un prezzo di 49,99$.

Immagini e dettagli di questo set arrivano dopo che lo stesso Mark Hamill durante un'intervista rilsaciata dopo il panel di Star Wars 8 all'Expo D23 è sembrato confermare un duello con la spada laser che vedrà coinvolto Luke Skywalker. Il primo trailer, che ha debuttato durante la "Star Wars Celebration" di aprile, ha descritto alcune scene che sicuramente sembravano implicare che Rey stesse imparando nuove tecniche con la spada laser e "le vie della Forza" da Luke Skywalker, incluse scene in cui Rey si allena con la spada laser su una scogliera di Ahch-To.

Purtroppo è stato confermato all'inizio di questo mese che Star Wars: Gli Ultimi Jedi quest'anno salterà il Comic-Con 2017, così come lo spin-off di Han Solo. Molti fan avevano sperato che un secondo trailer sarebbe stato mostrato alla convention di San Diego, ma ora che sappiamo che non accadrà. Disney e LucasFilm hanno svelato un filmato con un dietro le quinte Star Wars 8 al D23 lo scorso fine settimana, ma molti sono ancora in fervida attesa di un nuovo full trailer.