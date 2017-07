IT, Andy Muschietti regista anche per la seconda parte - via alle riprese a marzo

Di Federico Boni giovedì 20 luglio 2017

Ci sarà una 2° parte di IT, con Andy Muschietti confermatissimo alla regia.

E' di fatto un successo annunciato, IT di Andy Muschietti, in uscita il 19 ottobre prossimo nei cinema d'Italia e in odore di prima mondiale alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Il regista de La Madre ha confermato a Variety l'arrivo di una seconda parte, come avvenuto nei primi anni '90 con la miniserie tv, da girare a breve.

"Lo facciamo. Probabilmente avremo uno script per la seconda parte di gennaio. Idealmente, cominceremo a girare verso marzo. La prima parte riguarda solo i bambini. La seconda parte riguarderà quegli stessi personaggi 30 anni dopo, come adulti, con flashback ambientati nel 1989".

A promuovere la pellicola lo stesso Stephen King, autore del celebre romanzo, con Muschietti inorgoglito dai complimenti ricevuti.

"In un tweet ha scritto che il film aveva superato le sue aspettative. Così ho deciso di mandargli una mail, perché ero eccitato dalla sua risposta. Con la prima mail gli ho chiesto scusa per aver cambiato alcune cose rispetto al romanzo originale. La storia è la stessa, ma nel libro i bambini vivono negli anni ’50 e sono spaventati da mostri come Dracula, l’Uomo Lupo e la Mummia. Io ho avuto un approccio differente, volevo far emergere paure più profonde, generate non solo dai mostri cinematografici ma da veri traumi d'infanzia".

IT: nuove foto, concept art e intervista al regista Andy Muschietti Il nuovo "IT" di Andy Muschietti debutta nei cinema a settembre 2017. Quando iniziano a scomparire i ragazzi di Derry, Maine, un gruppo di bambini si trova faccia a faccia con le proprie paure, facendo quadrato contro un clown maligno chiamato Pennywise, la cui storia è costellata da secoli di omicidi e violenze.

Questa la trama della prima parte, interpretata da Bill Skarsgård, che indossa gli abiti del clown Pennywise, Jaeden Lieberher, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer e Nicholas Hamilton.

