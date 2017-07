Brigsby Bear: trailer e poster della commedia "indie" con Mark Hamill

Di Pietro Ferraro giovedì 20 luglio 2017

Brigsby Bear: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia indipendente Dave McCary nei cinema americani dal 28 luglio 2017.

Disponibili due trailer e due locandine della commedia indipendente Brigsby Bear premiato al Sundance Film Festival e al Festival di Cannes.

"Brigsby Bear Adventures" è uno spettacolo televisivo per bambini prodotto per un solo spettatore: James (Kyle Mooney). Quando lo spettacolo s'interrompe bruscamente, la vita di James cambia per sempre e dovrà prepararsi a finire egli stesso la storia mentre impara a far fronte alle realtà di un nuovo mondo di cui non sa nulla. Il trailer si concentra in gran parte su James e la sua ossessione per "Brigsby Bear Adventures", con una libreria apparentemente infinita di nastri VHS di questi episodi, caratterizzati da un orso a grandezza naturale che ricorda Teddy Ruxpin, un giocattolo degli anni '80 diventato anche protagonsita di una serie tv d'animazione.

Il cast include anche Mark Hamill, Jane Adams, Beck Bennett, Claire Danes, Jorge Lendeborg Jr., Greg Kinnear, Kate Lyn Sheil, Ryan Simpkins, Matt Walsh e Michaela Watkins. Kyle Mooney ha scritto sceneggiatura con Kevin Costello. Dave McCary, che ha scritto e diretto diversi episodi del Saturday Night Live, fa il suo debutto alla regia. Andy Samberg, che ha anche un ruolo nel film, serve come produttore con i suoi collaboratori di Lonely Island, Akiva Schaffer e Jorma Taccone, insieme ai registi Phil Lord e Christopher Miller.

Sony Pictures Classics ha fissato una data di uscita americana di Brigsby Bear al 28 luglio 2017.