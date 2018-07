Fire Squad - Incubo di fuoco: trailer italiano del dramma d'azione con Josh Brolin e Miles Teller

Di Pietro Ferraro giovedì 12 luglio 2018

Fire Squad: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul dramma d'azione di Joseph Kosinski nei cinema italiani dal 22 agosto 2018.

Disponibile un trailer italiano di Fire Squad - Incubo di fuoco (Only the Brave), il dramma d'azione diretto da Joseph Kosinski (Tron Legacy, Oblivion) e in uscita nei cinema italiani il 22 agosto.

Il film interpretato da Josh Brolin e Miles Teller è basato sulla vera storia del gruppo di elite di vigili del fuoco che hanno combattuto l'incendio di Yarnell Hill che ha imperversato a Prescott in Arizona nel giugno 2013.





"Fire Squad – Incubo di Fuoco" è basato sulla vera storia dei Granite Mountain Hotshots, è l'eroica storia di un'unità locale di pompieri che con speranza, determinazione, sacrificio e di voglia di proteggere famiglie, comunità e il paese, diventò una delle più importanti unità d'élite della nazione. Mentre molti di noi cercano di sfuggire al pericolo, loro lo fronteggiarono, proteggendo le nostre vite, le nostre case e le cose a noi più care, rivelando un incredibile spirito di corpo che venne fuori durante un fatale incendio.

Il cast è completato da Jeff Bridges, Taylor Kitsch, James Badge Dale e Jennifer Connelly.





Il film è basato sulla vera storia del gruppo di elite di vigili del fuoco che hanno combattuto l'incendio di Yarnell Hill che ha imperversato a Prescott in Arizona nel giugno 2013.

Parlando a GQ il regista Joseph Kosinski ha spiegato che il motivo per cui ha voluto affrontare la storia e perché dalla prospettiva del leader del team, il sovrintendente Eric Marsh (Josh Brolin) e della nuova recluta Brendan McDonaugh (Miles Teller)

Ho letto una bozza iniziale della sceneggiatura, e la lotta contro i grandi incendi era qualcosa di cui non sapevo nulla. Sai il loro lavoro in molti casi è così lontano dalla civiltà. Quello era affascinante per me. E l'approccio a questa storia narrata contemporaneamente da due punti di vista. C'e 'il tizio al vertice: Eric Marsh [Josh Brolin], il sovrintendente del Granite Mountain Hotshots e il ragazzo più in basso: Brendan McDonaugh [Miles Teller], che sta solo chiedendo un posto di lavoro. Pensavo che fosse una struttura molto interessante, ed essere un ragazzo del Midwest che arriva da una piccola città, immagino che mi renda legato al mondo di Prescott. È una storia affascinante e molto diversa da qualsiasi cosa che ho fatto prima.

Kosinski è un esperto di CG che ha debuttato dietro la macchina da presa nel 2010 con il notevole sequel Tron: Legacy seguito nel 2013 dal fantascientifico Oblivion basato su una sua graphic-novel originale.

Il cast è completato da Jeff Bridges, Taylor Kitsch, James Badge Dale e Jennifer Connelly. L'uscita americana di Only the Brave è fissata al 20 ottobre 2017.