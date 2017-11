Alpha - Forte come la vita: trailer italiano del film con Kodi Smit-McPhee

Di Pietro Ferraro giovedì 9 novembre 2017

Alpha: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul dramma d'azione di Albert Hughes nei cinema italiani dall'8 marzo 2018.

Sony Pictures ha reso disponibile un trailer italiano di Alpha - Forte come la vita, il film di Albert Hughes (Codice Genesi) con protagonista Kodi Smit-McPhee (X-Men: Apocalisse) in arrivo nei cinema italiani l'8 marzo 2018.

Dopo una battuta di caccia finita male, un giovane uomo delle caverne lotta contro una serie di ostacoli per ritrovare la strada di casa. Un’emozionante storia di crescita ed iniziazione arricchita dal forte rapporto tra il protagonista e un lupo.

Il cast è completato da Leonor Varela (Blade II, Agents of S.H.I.E.L.D.), Jens Hultén (Skyfall, Mission: Impossible – Rogue Nation) e Jóhannes Haukur Jóhannesson (Atomica bionda, Il trono di spade).





