Stasera in tv: "Everest" su Rete 4

Di Pietro Ferraro mercoledì 20 giugno 2018

Rete 4 stasera propone "Everest", film drammatico del 2015 diretto da Baltasar Kormákur e interpretato da Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, John Hawkes, Robin Wright e Keira Knightley.





Cast e personaggi

Jason Clarke: Rob Hall

Jake Gyllenhaal: Scott Fischer

Josh Brolin: Beck Weathers

John Hawkes: Doug Hansen

Robin Wright: Peach Weathers

Michael Kelly: Jon Krakauer

Keira Knightley: Jan Hall

Sam Worthington: Guy Cotter

Emily Watson: Helen Wilton

Elizabeth Debicki: Dott. Caroline Mackenzie

Martin Henderson: Andy Harris

Tom Goodman-Hill: Neal Beidleman

Naoko Mori: Yasuko Namba

Thomas M. Wright: Mike Groom

Mark Derwin: Lou Kasischke

Clive Standen: Ed Viesturs

Ingvar Eggert Sigurðsson: Anatoli Boukreev

Micah Hauptman: David Breashears

Doppiatori italiani

Edoardo Stoppacciaro: Rob Hall

Stefano Crescentini: Scott Fischer

Roberto Draghetti: Beck Weathers

Mauro Gravina: Doug Hansen

Emanuela Rossi: Peach Weathers

Alberto Bognanni: Jon Krakauer

Myriam Catania: Jan Hall

Riccardo Rossi: Guy Cotter

Tiziana Avarista: Helen Wilton

Alessio Cigliano: Andy Harris

Stefano Andrea Macchi: Anatoli Boukreev





Trama e recensione

Ispirato agli eventi incredibili accaduti nel 1996 durante una spedizione volta a raggiungere la vetta della montagna più alta del mondo, Everest documenta il viaggio maestoso di due spedizioni distinte, che sfidano al limite delle loro capacità una delle più feroci tempeste di neve mai affrontate dal genere umano. Con amicizie forgiate attraverso difficoltà e battaglie, testando il loro coraggio contro uno degli elementi più duri del pianeta, gli scalatori si troveranno ad affrontare degli ostacoli quasi insormontabili, come se la loro eterna ossessione fosse diventata una durissima lotta per la sopravvivenza.

Everest di Baltasar Kormákur: Recensione L'islandese Baltasar Kormákur inaugura la 72esima Mostra del Cinema di Venezia con il kolossal Everest, nei cinema d'Italia dal 24 settembre





Curiosità



Il 18 aprile 2014, una valanga sull'Everest ha ucciso 16 persone, più vittime del disastro del 1996 su cui si basa questo film. La maggior parte dei morti erano degli Sherpa che si preparavano per la prossima stagione di arrampicata. A causa di ciò le riprese sono state posticipate.



Quando al team di Rob Hall viene chiesto perché vogliono scalare l'Everest, tutti rispondono "Perché è lì", un motto degli alpinisti in tutto il mondo. In un'intervista del 1924 a George Mallory venne chiesto perché avrebbe rischiato la sua vita per diventare la prima persona a scalare l'Everest, lui rispondeva: "Perché è lì". Mallory scomparve durante un tentativo di scalata nel giugno 1924. Il suo corpo fu ritrovato nel maggio 1999, a 245 metri dalla vetta.



Il pilota dell'elicottero Vijay Lama del film è uno dei piloti più esperti del Nepal.



Il nome "Everest" fu introdotto nel 1865 dall'inglese Andrew Waugh, governatore generale dell'India, in onore di Sir George Everest, che al servizio della corona britannica lavorò per molti anni come responsabile dei geografi britannici in India. Il nome originale tibetano, Chomolungma, significa "mdre dell'universo". L'Everest è alto 8.848 metri.



Christian Bale doveva interpretare Rob Hall, ma ha rinunciato per apparire in Exodus - Dei e re (2014).



Il sopravvissuto Lou Kasischke, consulente del film, ha pubblicato il suo racconto della tragedia dell'Everest nel libro "After the Wind".



Jason Clarke ha sostituito Christian Bale sia in questo film che in Terminator Genisys (2015).



Il cast del film include cinque candidati all'Oscar: Jake Gyllenhaal, John Hawkes, Keira Knightley, Emily Watson e Josh Brolin.



Keira Knightley ha girato tutte le sue scene in sei giorni.



Il figlio tredicenne diel regista Baltasar Kormákur ha interpretato Bub, il figlio di Beck.



Al vero Beck Weathers è stato ricostruito il nasoa causa del congelamento.



Il film si svolge da marzo a maggio 1996.



I corpi di Andy 'Harold' Harris e Doug Hansen non sono mai stati recuperati. Un'altra spedizione ha trovato il corpo di Rob Hall quasi due settimane dopo la sua morte; La sua vedova Jan ha chiesto che fosse lasciato sul posto del ritrovamento, poiché era l'ultimo desiderio di Hall. Come descritto nel film, il corpo di Scott Fischer è stato trovato dal suo amico Anatoli Boukreev. Boukreev ha trovato il corpo di Yasuko Namba quasi un anno dopo e ha deciso di seppellirlo sulla montagna in una rudimentale tomba di pietre allestita per proteggere il corpo dagli animali. Quando il vedovo di Yasuko lo ha scoperto, ha finanziato una spedizione che ha recuperato il corpo quello stesso anno.



Rob Hall è stato il primo non-Sherpa a salire sull'Everest 5 volte. La sua vedova Jan è divenuta la seconda donna della Nuova Zelanda a scalare l'Everest; Lydia Bradey è stata la prima.



Anatoli Boukreev, una guida della spedizione "Mountain Madness", è morto il 25 dicembre 1997, mentre stava sclando la montagna nepalese Annapurna. Le memorie di Boukreev, "Above the Clouds: The Diaries of a High-Altitude Mountaineer", sono state pubblicate postume nel 2001.



Nel suo libro "Into Thin Air", Jon Krakauer sostiene che alcune vite potevano essere salvate se Anatoli Boukreev avesse utilizzato bombole di ossigeno nel suo lavoro come guida. Boukreev credeva che l'ossigeno non era necessario se un arrampicatore era abbastanza forte. Le accuse di Krakauer contro Boukreev per aver lasciato i suoi clienti sulla montagna presto si trasformarono in una controversia pubblica tra i loro avvocati e non furono mai risolte. Nel 1997 Boukreev ha pubblicato il proprio libro, "The Climb: Tragic Ambitions on Everest", che era in parte una risposta alle accuse di Krakauer.



Il film omette completamente la storia di "Makalu" Gau Ming-Ho, a capo di una spedizione taiwanese. Gau raggiunse la cima in ritardo, incontrò difficoltà e fu lasciato con Scott Fischer e lo sherpa Lopsang Jangbu. Gau rimase vicino a Fischer quando quest'ultimo convinse Lopsang a lasciarlo indietro. Alcuni Sherpa raggiunsero poi i due uomini, ma Fischer era troppo lontano per essere salvato. Gau e Beck Weathers sono stati entrambi aiutati da due altre spedizioni e portati via in elicottero. Il film rappresenta solo il salvataggio di Weathers, ignorando il fatto che quel giorno il pilota dell'elicottero ha in realtà effettuato due salvataggi ad alta quota.



Il film costato 55 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 203.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore e pianista italiano Dario Marianelli (V per vendetta, orgoglio e pregiudizio, Kubo e la spada magica).

(V per vendetta, orgoglio e pregiudizio, Kubo e la spada magica).

Marianelli nel 2008 ha vinto un Premio Oscar e un Golden Globe per la colonna sonora di Espiazione.



La canzone indiana "Ladki Haye Allah", brano che si può ascoltare durante la scena d'apertura del bus, è tratta dal film di Bollywood del 2001 Kabhie Khushi Kabhie Ghum.



TRACK LISTINGS:

1. The Call

2. Setting Off From Kathmandu

3. First Trek: Base Camp

4. Arriving At The Temple - The Monks Of Tharig Monastery

5. The Lowdown

6. A Close Shave

7. Starting The Ascent

8. To Camp Four

9. Someone Loves Us

10. Summit

11. Time Runs Out

12. Lost

13. Last Words

14. Beck Gets Up

15. Chopper Rescue

16. Epilogue