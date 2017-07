Comic-Con, l'autore di Legion e Fargo per il film su Dottor Destino

Di Federico Boni venerdì 21 luglio 2017

Doctor Doom avrà un film tutto suo.

Direttamente dal panel di Legion al Comic-Con di San Diego, Noah Hawley, autore anche della serie tv Fargo, ha voluto abbandonare la sala lanciando un ultimo colpo di scena.

'Volevo farvi conoscere un film che sto sviluppando per la Fox. La prima parola è 'Dottore'. E la seconda è 'Destino'.

Fantastic 4 - I Fantastici Quattro: recensione in anteprima Il controverso reboot di Josh Trank approda nei cinema italiani - Leggi su Blogo la recensione di "Fantastic 4". Un film su Doctor Doom, finalmente, personaggio creato da Stan Lee e Jack Kirby nel 1962 e da sempre principale nemico dei Fantastici 4. Ad indossarne gli abiti, al cinema, Joseph Culp nel film The Fantastic Four (1994), Julian McMahon ne I Fantastici 4 (2005) e ne I Fantastici Quattro e Silver Surfer (2007) ed infine Toby Kebbell nel disastroso Fantastic 4 - I Fantastici Quattro del 2015.

Nulla si sa sulla pellicola, che potrebbe di fatto rilanciare per la 3° volta i Fantastici 4 sul grande schermo, con Hawley non solo sceneggiatore ma anche papabile regista. Parola dell'Hollywood Reporter. Ad oggi Noah ha già diretto un episodio di Legion e due episodi di Fargo.

Fonte: Comingsoon.net