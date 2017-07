The Purge 4, trovato un regista

Di Federico Boni venerdì 21 luglio 2017

Sarà Gerard McMurray a dirigere The Purge: The Island.

The Purge 4 uscirà il 4 luglio 2018 La Universal ha annunciato la data d'uscita di The Purge 4, alla ricerca di un regista che prenda il posto di James DeMonaco. Incassati 320 milioni di dollari con la trilogia originale, costata complessivamente 22 milioni appena, la saga The Purge prosegue. Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter la Universal Pictures ha trovato un regista per The Purge: The Island, annunciato in sala per il 4 luglio del 2018.

Stiamo parlando di Gerard McMurray, recentemente acclamato al Sundance con con il titolo Netflix Burning Sands. James DeMonaco, creatore di The Purge, si limiterà in questo caso alla produzione al fianco del solito Jason Blum e alla Platinum Dunes di Michael Bay. DeMonaco metterà mano anche alla sceneggiatura.

La Blumhouse ha annunciato anche una serie tv ispirata a The Purge, pronta ad andare in onda tanto su USA quanto su Syfy. The Purge: Election Year, terzo ed ultimo capitolo uscito in sala un anno fa, è stato anche il più redditizio della trilogia, con 118,587,880 dollari incassati in tutto il mondo.

Fonte: Comingsoon.net