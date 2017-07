Star Wars 8: Lucasfilm rivela dettagli ufficiali sui Porgs

Di Pietro Ferraro venerdì 21 luglio 2017

Lucasfilm ha presentato ufficialmente i Porgs, le creature di "Star Wars: Gli ultimi Jedi" che abitano le scogliere del pianeta Ahch-to.

Star Wars non è presente al Comic-Con questo fine settimana dato che tutto quello che volevano mostrare lo hanno presentato all'Expo D23 Disney che si è tenuto la scorsa settimana, tra cui un video con un dietro le quinte delle riprese di Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Ricordiamo che in quel video abbiamo finalmente potuto dare una prima occhiata alle creature che vedremo sul pianeta Ahch- To e in particolare sull'isola dove si è rifugiato Luke Skywalker. Ora Lucasfilm ha rivelato alcuni nuovi dettagli su questi adorabili alieni chiamati Porgs.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi - prima trama ufficiale di 'Star Wars 8'

Pablo Hidalgo di Lucasfilm è stato intervistato da StarWars.com sui Porgs e sulla loro presenza in Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Scopriamo così che queste piccole creature sono state un'idea del regista Rian Johnson.

I Porgs sono nativi di Ahch-To e abitano lungo le scogliere dell'isola dove si trovano Luke e Rey. In molti modi sono la versione di Star Wars della Pulcinella di mare, costruiscono nidi e possono volare. I loro piccoli Sono chiamati Porglets. Dato che raramente la loro isola ospita visitatori, la loro curiosità è superiore a qualsiasi eventuale ritrosia.

Illustrazioni dei Porgs sono state mostrate online e si è accennato ad una spassosa scena in cui queste creature interagiscono con R2-D2. Pablo Hidalgo ha anche parlato un po' del grande regno animale che esiste nella galassia di Star Wars, elemento che non è stato completamente esplorato.

Da quando abbiamo visto quella creatura saprofaga all'esterno del palazzo di Jabba in "Il ritorno dei Jedi", l'idea che esista un regno animale che vive tra il dramma e l'avventura della saga di Star Wars è un aspetto convincente. Inoltre i Porgs sono adorabili. Potresti perderti in quegli occhioni profondi e dolcissimi. Penso che molte persone vorrebbero un Porg come animale domestico.

Hidalgo spiega che i Porgs sono stati realizzati sia in CG che con effetti pratici a seconda delle esigenze delle varie scene in cui appariranno.

I Porgs sono realizzati attraverso una varietà di effetti, a seconda di ciò che è necessario, talvolta sono burattini poi digitalmente rimossi dall'inquadratura e altre volte sono completamente in CG.

Secondo Pablo Hidalgo anche il nome Porgs è farina del sacco di Rian Johnson, ma non sa esattamente da dove provenga il nome. Star Wars 8 arriva nei cinema il 15 dicembre 2017.