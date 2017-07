Shazam, parte la produzione del film DC

Di Federico Boni venerdì 21 luglio 2017

In casa DC/Warner hanno rotto gli indugi. Pronta a partire la produzione di Shazam.

Shazam, David F. Sandberg per il cinecomic DC Il regista di Lights Out e dell'imminente Annabelle 2 per Shazam della Warner? Il prossimo titolo DC Comics ad entrare in produzione sarà Shazam, pronto ad uscire in sala il 5 aprile 2019. Ne è certo l'Hollywood Reporter, con David F. Sandberg, visto al cinema con l'horror Lights Out - Terrore nel buio, in cabina di regia e Darren Lemke sceneggiatore.

Dwayne Johnson, novità del giorno, non apparirà negli abiti del cattivo Black Adam, ruolo che lo vedrà protagonista assoluto in un film tutto suo. Al suo posto, come villain, potrebbe farsi spazio Doctor Sivana, esordiente nei fumetti nel lontano 1940. Tra gennaio e febbraio le riprese di Shazam diverranno realtà. Il Mago Shazam, ad oggi ancora 'vergine' dal punto di vista cinematografico, è un personaggio creato da Bill Parker e C.C. Beck per la Fawcett Comics. Un anziano mago che dona al giovane Billy Batson il potere di trasformarsi nel supereroe Shazam, acronimo di dieci tra eroi greco-romani e profeti giudeo-cristiani che gli conferiscono determinati poteri. Ovvero la saggezza di Salomone; la forza di Ercole; l'invulnerabilità di Ade; il potere di Zeus; il coraggio di Achille; la velocità di Mercurio; la resistenza di Atlante; e il volo di Eolo.

Per quanto riguarda il resto dei film DC annunciati dalla Warner, la produzione di Aquaman procede a vele spiegate, con la Justice League in post-produzione e i sequel di Wonder Woman e Suicide Squad in lavorazione. A dirigere il nuovo Batman ci sarà Matt Reeves, con David Ayer alla regia di Gotham City Sirens.

Fonte: Comingsoon.net