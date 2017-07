Proud Mary: trailer e poster dell'action-thriller con Taraji P. Henson

Di Pietro Ferraro venerdì 21 luglio 2017

Proud Mary: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller d'azione di Babak Najafi nei cinema americani dal 12 gennaio 2018.

Sony Pictures ha pubblicato un primo trailer e un poster di Proud Mary, che che vede Taraji P. Henson cimentarsi in un ruolo d'azione. Meglio nota per ruoli drammatici (Il diritto di contare, Imperium) e comedy (Think Like a Man), questo nuovo thriller d'azione mostra la versatilità dell'attrice candidata all'Oscar. Questo trailer arriva anche pochi giorni dopo che è stato annunciato che la Henson presterà la voce al nuovo personaggio Yesss, proprietaria di un sito web alla moda, nel sequel d'animazione di Disney Ralph Spaccatutto 2 aka Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2.

Il trailer mostra Taraji P. Henson nei panni di Mary, una killer prezolata che lavora per una famiglia criminale di Boston, la cui vita è completamente stravolta quando incontra un ragazzino (Jahi Di'Allo Winston) che incrocia la sua strada dopo un omicidio andato storto. Il trailer è accompagnato dalla versione di Tina Turner della hit "Proud Mary" dei Credence Clearwater Revival.

Il cast di supporto include un gruppo di interpreti di talento tra cui Billy Brown, Danny Glover, Neal McDonough, Xander Berkeley e Margaret Avery. Babak Najafi dirige da una sceneggiatura di Steve Antin, John Stuart Newman e Christian Swegal.

Oltre che in Proud Mary l'anno prossimo vedremo Taraji P. Henson anche in She's Living My Life di Tyler Perry, in cui reciterà accanto a Danielle Niccolet e Tika Sumpter (uscita 30 marzo).

Questo film segna il secondo film americano per il regista iraniano Babak Najafi, dopo aver diretto il sequel d'azione dello scorso anno Attacco al potere 2 (London Has Fallen). Najafi ha precedentemente diretto il crime Easy Money II: Hard to Kill interpretato da Joel Kinnaman, episodi della serie tv Banshee e un episodio della miniserie Banshee Origins.

Sony Pictures ha fissato una data di uscita di Proud Mary al 12 gennaio 2018.