Patti Cakes: trailer italiano e poster del film di Geremy Jasper

Di Pietro Ferraro mercoledì 6 dicembre 2017

Patti Cake$: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Geremy Jasper nei cinema italiani dal 7 dicembre 2017.

Il 7 dicembre arriva nei cinema italiani, con 20th Century Fox, il film Patty Cake$, dramma indipendente diretto da Geremy Jasper e transitato in concorso al Sundance Film Festival 2017.

Patricia "Dumbo" Dombrowski è una ragazza bianca con qualche chilo in più che vive nella contea di Bergen in New Jersey, dove cerca fama e fortuna come rapper. Patricia perseguendo il suo sogno affronta diversi ostacoli tra cui persone intorno a lei che l'incoraggiano e scoraggiano in egual misura.

Patricia Dumbrowski aka Killa P. aka White Trish aka Marilyn Mansion diventa l'aspirante rapper bianca Patti Cake$. Tra un lavoro e l'altro, l'aspirante MC scrive rime, affronta battaglia nei parcheggi delle stazioni di servizio e si lancia in arditi freestyle davanti allo specchio. E' stata definita una "Feminem" che affronta la sua personale odissea alla "8 Mile", con grandi sogni di fuga dallo squallore della sua vita come fece a suo tempo la superstar dell'hip-hop. Ma prima, Patti deve superare le umiliazioni subite quotidianamente nella sua città per trovare la sua voce come artista.

Patti Cake$ è stata una delle sorprese al Sundance Film Festival lo scorso gennaio. Il cast include l'australiana Danielle Macdonald nei panni di Patti, l'attrice ventiseienne prima di questo film ha interpretato un unico piccolo ruolo nel thriller indipendente The East, Bridget Everett e Cathy Moriarty rispettivamente mamma ubriacona e nonna irascibile di Patti, e alcuni musicisti o aspiranti tali, vedi il farmacista / crooner R&B indiano di Siddarth Dhananjay e un chiassoso rocker che si autodefinisce "Basterd the Antichrist" interpretati da Mamoudou Athie.

Mi sono riconosciuta in Patty all'istante: il suo cuore, le sue speranze e i suoi sogni, ma sapevo che avrei dovuto ricostruire ogni parte di me e non sapevo come farlo. Danielle Macdonald

Il regista Geremy Jasper nato nel Jersey, dopo aver tentato la strada dell'hip-hop ha cambiato genere diventando frontman della band indie rock dei "Fever" quando i suoi sogni di sfondare con il rap non sono riusciti a concretizzarsi. In seguito è passato alla regia di video musicali per artisti come Florence + the Machine ("Dog Days Are Over") e Selena Gomez ("Love You Like a Love Song").

Fonte: RollingStone