Thor: Ragnarok - le nuove action figures Hot Toys dal Comic-Con 2017

Di Pietro Ferraro sabato 22 luglio 2017

Dal Comic-Con 2017 le nuove action figures Hot Toys dedicate al cinecomic Marvel"Thor: Ragnarok".

Come ogni anno Hot Toys ha avuto il suo spazio espositvo al Comic-Con 2017 e quest'anno tra le action-doll in esposizione c'erano anche le nuove figures dedicate al cinecomic Marvel Thor: Ragnarok in arrivo nei cinema italiani il 25 ottobre.

Thor Ragnarok vede il Dio del Tuono imprigionato dall'altra parte dell'universo costretto a combattere in un torneo di gladiatori contro il suo ex alleato e compagno Avenger Hulk (Mark Ruffalo).l Mentre cerca di sopravvivere, Thor inzia una corsa contro il tempo per impedire alla potente Hela (Cate Blanchett) di distruggere il suo mondo natio e la civiltà asgardiana. Il cast include anche Anthony Hopkins come Odino, Jaimie Alexander come Lady Sif, Idris Elba come Heimdall, Jeff Goldblum come il Gran Maestro, Tessa Thompson come Valchiria e Karl Urban come Skurge.

Le figures Hot Toys in esposizione al SDCC, parte della linea in scala 1/6, ritraggono il Thor di Chris Hemsworth nel suo nuovo costume, l'Hulk di Mark Ruffalo in versione gladiatore omaggio al fumetto "Planet Hulk", il Loki di Tom Hiddleston, la Hela di Cate Blanchett e la Valchiria Tessa Thompson.

Fonte: Hot Toys