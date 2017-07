The Disaster Artist: trailer e poster del film di James Franco

Di Pietro Ferraro sabato 22 luglio 2017

The Disaster Artist: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia biografica nei cinema americani dal 1° dicembre 2017.

Sulla base del best-seller di Greg Sestero sulla creazione del famigerato cult di Tommy Wiseau, The Room ("Il peggior film di sempre"), The Disaster Artist è un promemoria sul come ci sono diversi modi di diventare una leggenda e che non ci sono limiti a ciò che puoi realizzare quando non hai assolutamente idea di quello che stai facendo.

The Disaster Artist: James Franco riporta in vita The Room, il 'film più brutto di sempre' The Room, film del 2003 diretto da Tommy Wiseau definito da Entertainment Weekly "Il Quarto potere dei film brutti", riprenderà vita grazie a The Disaster Artist di James Franco.

A24 ha reso disponibile un primo trailer e una locandina di The Disaster Artist. diretto e interpretato da James Franco. Scritto da Scott Neustadter e Michael H. Weber (500 giorni insieme), il film segue la produzione di "The Room"di Tommy Wiseau, il famigerato film di culto che viene spesso citato come uno dei film peggiori mai realizzati

Il cast è completato da Dave Franco, Seth Rogen, Alison Brie, Zac Efron, Josh Hutcherson, Jacki Weaver, Ari Graynor e Jason Mantzoukas. The Disaster Artist debutta nei cinema americani il 1° dicembre.





Un delizioso omaggio alla gioia e alla follia di fare film, The Disaster Artist segue le oltraggiose avventure dell'eccentrico cineasta Tommy Wiseau e del suo miglior amico, l'attore Greg Sestero. Questi due adorabili spostati si trasferiscono al Los Angeles. e cercano di vivere il sogno hollywoodiano facendo il loro personalissimo primo film, ma finiscono per imbarcarsi in una produzione estremamente imprevedibile, esilarante e indimenticabile che portò alla realizzazione di uno dei più noti, bizzarri e amati film di mezzanotte di tutti i tempi, The Room.