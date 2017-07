Rebel in the Rye: trailer e poster del biopic su J.D. Salinger con Nicholas Hoult

Di Pietro Ferraro sabato 22 luglio 2017

Rebel in the Rye: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film biografico di Danny Strong nei cinema americani dal 15 settembre 2017.

IFC Films e Black Label Media hanno reso disponibili un primo trailer e una locandina di Rebel in the Rye, il biopic sullo scrittore J.D. Salinger autore del classico "Il Giovane Holden". Nell'aprile del 2014 è stato annunciato che lo sceneggiatore e attore Danny Strong avrebbe fatto il suo debutto alla regia con questo film, all'epoca intitolato Salinger's War e basato sul libro "J.D. Salinger: A Life" di Kenneth Slawenski. Secondo quanto riferito, Strong ha acquistato i diritti del libro in prima persona e ha adattato la sceneggiatura del film. Nell'agosto del 2015 il film ha cambiato titolo nell'attuale Rebel in the Rye e oggi abbiamo un primo sguardo al film, che riguarda la gioventù e il genio dello scrittore J.D. Salinger nei primi anni '40.

Rebel in the Rye è la storia del leggendario e misterioso scrittore, con il trailer che fornisce un profilo di base della trama mentre celebra il genio di Salinger. La storia narra la gioventù ribelle di Salinger fin quando lo scrittore ha combattuto in prima linea durante la seconda guerra mondiale, dove venne assegnato alla divisione controspionaggio dove sfruttò la sua competenza in francese e tedesco per interrogare i prigionieri di guerra. Il film si focalizza su questo periodo con lo scrittore afflitto da "Disturbo post-traumatico da stress" che ha portato al suo libro "Il Giovane Holden".

Il film presenta un cast impressionante che include Nicholas Hoult (X-Men: L'inizio) come JD Salinger, Kevin Spacey (House of Cards) come Whitt Burnett, Sarah Paulsen (American Horror Story) come Dorothy Olding, Brian D'Arcy James (Il caso Spotlight) come Giroux, Victor Garber (Sicario) come Sol Salinger e Zoey Deutch (Prima di domani) come Oona O'Neil. Le riprese sono iniziate nell'aprile del 2016 a New York e successivamente il film ha avuto la sua premiere al Sundance Film Festival il 24 gennaio 2017.

Kenneth Slawenski ha iniziato a scrivere "J.D. Salinger: A Life" dopo la morte dello scrittore nel 2010, che era notoriamente schivo e spesso misterioso riguardo alla sua vita personale. Non esiste alcuna prova ufficiale che Salinger abbia incanalato la sua depressione attraverso i suoi personaggi, ma questo è ciò che Slawenski implica nel suo libro.

Scritto e diretto da Danny Strong, Rebel in the Rye debutta nei cinema americani il 15 settembre 2017.