Spawn, Todd McFarlane per il reboot Bloomhouse

Di Federico Boni sabato 22 luglio 2017

Jason Blum riporta al cinema Spawn, con Todd McFarlane alla regia.

Spawn sarà un horror soprannaturale che incontra il genere suspense Todd McFarlane vuole dirigere il 'suo' Spawn. 20 anni dopo il deludente film diretto da : Mark A.Z. Dippé e interpretato da Michael Jai White, Spawn tornerà al cinema. La conferma ufficiale è arrivata dal Comic-Con di San Diego, con lo stesso Todd McFarlane, autore del personaggio nel 1992, pronto a fare il suo debutto alla regia.

La pellicola sbarcherà in sala con la Blumhouse di Jason Blum, Re Mida dell'horror a basso budget riuscito in pochi anni a creare un impero. E' quindi facile immaginare una produzione a basso costo ma con ricchissime dosi di violenza a traino.

'Ho lavorato con molti registi visionari e credo che il talento artistico davvero unico di Todd sarà un grande vantaggio nel suo ruolo da regista'.

Queste le parole di Blum, a cui sono seguite quelle di McFarlane, che ha svelato l'arcano sui social.

'Non ci sarà un budget gigante con molti effetti speciali, sarà più un film horror e un film thriller, non un cinecomic classico'.

Il corpo di Spawn è composto di una sostanza chiamata "necroplasma", praticamente indistruttibile perché si rigenera da sé; la sua armatura, che è senziente e che può proteggerlo anche se privo di sensi, gli conferisce facoltà straordinarie, come facoltà fisiche superumane e teletrasporto; il livello di forza fisica di Spawn è così elevato quanto basta per alzare un intero edificio e scagliarlo via con facilità; l'armatura è dotata di varie armi naturali incorporate nella sua stessa struttura, come ad esempio delle catene estensibili poste all'altezza del petto e della cintura, le quali possono modificare la loro forma sfoderando lame e spuntoni in vari punti. L'armatura può permettergli di anche di mutare forma in creature mostruose; Spawn dispone di un mantello demoniaco che gli consente di volare e planare, mimetizzarsi perfettamente con qualsiasi fondale e assumere svariate forme di consistenza differente, dal normale tessuto al cemento armato; non contento Spawn è in grado di emettere e controllare il fuoco demoniaco e raggi d'energia; inoltre può manipolare e assorbire qualunque fonte d'energia.

